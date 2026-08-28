Cómo acceder al Plan de Alivio Familiar del BPN para refinanciar deudas de hasta $50 millones

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, una herramienta destinada a clientes residenciales con deudas atrasadas que buscan regularizar su situación financiera con financiamiento de hasta $50 millones.

El programa busca acompañar a las familias de la provincia que atraviesan dificultades para responder a sus compromisos bancarios habituales. A través de este esquema, impulsado tras la adhesión al Decreto Provincial 1205/26, el banco estatal habilita una alternativa pensada específicamente para reorganizar las finanzas de los hogares y recuperar la capacidad de pago.

Qué es el Plan de Alivio Familiar del BPN

La iniciativa contempla un cupo inicial de $25.000 millones y abarca a clientes con residencia en la Provincia del Neuquén. Esta medida está orientada de forma exclusiva a aquellas personas humanas que registren en el BPN una calificación crediticia distinta de 1 (Normal), según las normas de clasificación de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esta medida abarca la unificación del capital pendiente de pago junto con los intereses acumulados, comisiones y gastos adeudados en una única operación estructurada.

En cuanto a las condiciones económico-financieras, las refinanciaciones se otorgan con montos máximos de hasta $50 millones. Las líneas operan tanto en pesos, con plazos de devolución de hasta 60 meses a una tasa fija del 35% TNA, como en unidades UVA, con un plazo máximo de cancelación de hasta 36 meses.

Para garantizar la viabilidad del esquema de pagos y evitar que afecte desmedidamente el presupuesto familiar, la normativa fija un límite en el impacto del ingreso. La cuota mensual resultante del acuerdo de reestructuración no podrá exceder el 30% de los ingresos netos declarados por el solicitante al momento de formalizar la adhesión al plan.

Cómo acceder al Plan de Alivio Familiar del BPN

Para iniciar la gestión de reestructuración, los clientes interesados deben solicitar previamente un turno de atención personalizada a través de los canales digitales de la institución, utilizando el sitio web oficial (BPN.com.ar) o la aplicación de Home Banking.

Una vez obtenido el turno, el trámite se realiza presencialmente en cualquiera de las sucursales del Banco Provincia del Neuquén distribuidas en la provincia, donde un asesor revisará los antecedentes crediticios y el nivel de deuda para determinar la factibilidad del refinanciamiento.

Al momento de concurrir a la cita bancaria, el solicitante deberá presentar la documentación requerida para acreditar su domicilio real en Neuquén y certificar sus ingresos netos mensuales, insumos indispensables para corroborar la categoría de deudor y calcular el tope del 30% asignado a la cuota.

Con información de Neuquén Informa.