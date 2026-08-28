Los aumentos que llegan con septiembre 2026: alquileres, luz, gas y todos los servicios que subirán el próximo mes

Se acerca el cierre de agosto y ya se confirmó que septiembre 2026 llegará con una nueva ola de aumentos para los bolsillos argentinos. El noveno mes del año traerá subas en alquileres, transporte público y diversos servicios esenciales.

Estos ajustes, impulsados tanto por el Gobierno como por empresas privadas y entidades reguladoras, mantendrán la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante las próximas semanas.

Los incrementos que llegan en septiembre 2026

Según el reciente informe publicado por el sitio Infobae, las subas se verán reflejadas en las tarifas de las prepagas, servicio de agua, gas, transporte y alquileres.

Alquileres:

La mayoría de los contratos se actualizan en la actualidad en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio avanzó 2,1%. De acuerdo con los datos oficiales, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22%. De esta manera, quienes pagaban, por ejemplo, $500.000 de alquiler pasarán a abonar $531.100.

Luz, agua y gas:

Como sucede todos los meses, se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN en los próximos días. Las subas todavía no están confirmadas.

Trascendió que en el caso del agua, se espera un incremento que surgirá de la fórmula de actualización automática que se calcula en función del Coeficiente de Modificación K.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron subas de hasta 3% para septiembre. En esta oportunidad, firmas como Swiss Medical adelantaron que actualizarán sus cuotas al 3,11%; Omint lo hará en 2,9%. En tanto, OSDE, según el plan, aplicará un incremento de entre 1,9% y 2,3%, y Galeno definió un rango de entre 2,3% y 2,8%.

Colectivos

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) actualizará sus tarifas en septiembre. Los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrán un aumento del 4,1%. Los colectivos de la provincia de Buenos Aires, en tanto, aumentarán 4,3%.

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