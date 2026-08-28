Se jubilaron, transformaron un colectivo en motorhome y viajan por la Argentina: «Ahora elegimos el patio y los vecinos»

Sergio, Silvia y su gran casa rodante: «Elegimos dónde y con quién estar». Fotos @historiasdevalientes_dmr (De Música Rutera)

Mientras muchas personas imaginan la jubilación como una etapa para descansar en casa, Silvia y Sergio tomaron un camino completamente distinto. Dejaron de lado la idea de una vida atada a un hogar tradicional, adaptaron un viejo colectivo Mercedes-Benz y desde hace más de un año recorren la Argentina con un motorhome que hoy consideran su único hogar.

La pareja, oriunda de Rosario, asegura que el cambio no solo modificó su forma de viajar, sino también su manera de entender la vida. Como resume Sergio al explicar cómo cambió su día a día desde que dejaron atrás la rutina laboral: «Estamos más apacibles, más relajados, menos nerviosos».

Para ellos, el secreto está en vivir con menos cosas y más experiencias. «Eso es lo que tiene esta vida: vos elegís dónde y con quién estar», afirma Silvia, convencida de que la decisión les permitió ganar libertad y mejorar su calidad de vida.

De repuesto de camión a casa rodante

La historia comenzó casi por casualidad. Sergio compró un colectivo Mercedes-Benz 1215 modelo 1995 con la intención de utilizarlo como repuesto para sus camiones, ya que atravesaba un momento en el que era muy difícil conseguir neumáticos.

Sin embargo, Silvia insistió con una idea diferente: transformarlo en una casa rodante para disfrutar durante las vacaciones. La propuesta fue evolucionando hasta que llegó una pregunta bisagra que terminó cambiándolo todo: «¿Y si nos vamos a viajar permanentemente?».

Ella es jubilada docente y él decidió «autojubilarse». Con la ayuda de uno de sus hijos, que es herrero, construyeron prácticamente todo el interior del motorhome y apenas terminaron la obra salieron a recorrer el país.

Autonomía energética y tecnología a bordo

El motorhome destaca por un sistema eléctrico de alta autonomía que les permite no depender de la red:

Generación y almacenamiento: Cuentan con cuatro paneles solares de 450 watts cada uno, un inversor de 3.000 watts con pico de 5.000, además de dos baterías de litio de 200 Ah cada una.

Cuentan con cuatro paneles solares de 450 watts cada uno, un inversor de 3.000 watts con pico de 5.000, además de dos baterías de litio de 200 Ah cada una. Equipamiento: La vivienda posee una heladera inverter de uso doméstico, lavarropas, aire acondicionado y cocina completa.

La vivienda posee una heladera inverter de uso doméstico, lavarropas, aire acondicionado y cocina completa. Servicios básicos: Disponen de un tanque de 500 litros para agua potable, otro depósito para aguas grises y un baño seco instalado para reducir el impacto ambiental en los viajes largos.

«Aprendimos a vivir más livianos»

Después de más de un año viviendo sobre ruedas, Silvia reconoce que una de las enseñanzas más importantes fue desprenderse de lo material. Cuando comenzaron la aventura quiso llevar prácticamente toda su casa al colectivo, pero el tiempo demostró que gran parte de esos objetos nunca se usaban.

Sergio, Silvia y el noble colectivo que adaptaron para vivir sobre ruedas. Foto: @historiasdevalientes_dmr (De Música Rutera)

«Todo lo que no se usa se baja», resume Sergio entre risas. Para ambos, la travesía implicó un giro rotundo en sus hábitos de consumo: «Despojado de un montón de cosas, basta de consumismo», sostiene Sergio. Esto se comprobó cuando notaron que durante meses vivieron prácticamente con ropa de verano, confirmando que necesitaban mucho menos de lo que imaginaban.

Hoy aseguran que no extrañan su vida anterior. Incluso al regresar a Rosario sienten que su verdadera residencia sigue estando en la ruta. «Es nuestra casa», resume Silvia, sintetizando el espíritu de una elección donde «vos podés elegir el patio, podés elegir los vecinos… todo».