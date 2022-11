Denuncian desmantelamiento en el área que atiende casos de violencia de género en Bariloche

Las trabajadoras del Equipo de Atención en Violencia (SAT) en Bariloche, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de Río Negro realizan una retención de servicios desde ayer hasta mañana en la sede del organismo en Albarracín y Ruiz Moreno.

Las mujeres reclaman por la falta de personal que se ve sobrecargado por la altísima demanda, salarios por debajo de la canasta básica y falta de recursos como vehículos, teléfonos y computadoras.

Hasta ahora, no tuvieron ninguna respuesta por parte de las autoridades provinciales.

Cristina Acaj contó que asisten a mujeres que hacen denuncias por violencia: «Esa denuncia va a las juezas de Familia que luego, nos piden que intervengamos para fortalecer a esas mujeres, es decir, que tengan los recursos para cuidarse».

Señaló que hay alrededor de 700 personas en seguimiento. «Somos solo 13 profesionales para todo Bariloche, Dina Huapi, Línea Sur, Villa Llanquín y Comallo, más 5 operadoras», acotó.

El reclamo se llevó adelante en la sede de Albarracín y Ruiz Moreno. Foto: Marcelo Martínez

Dijo que «muchas mujeres se separan y se quedan en la casa; otras se tienen que ir y empezar de cero aquilando o buscando soluciones de la nada con niños. A veces, son personas grandes que no tienen a nadie o se tienen que ir de su casa».

Este equipo de trabajo opera desde 2005, pero comenzó a funcionar tiempo atrás como Unidad Ejecutora Local (UEL) para abordar la violencia entre varias instituciones.

Respecto a la falta de recursos, Acaj aseguró que solo cuentan con un vehículo que comparten con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Humano. «Tenemos que organizarnos con días y horarios para hacer visitas a las mujeres que no vienen. Muchas veces, las tenemos que ir a buscar. Y por lo general, terminamos usando nuestros vehículos particulares. Solo tenemos un celular corporativo así que también usamos nuestros teléfonos«, expresó.

Acaj recalcó que los equipos deberían estar integrados por una psicóloga, una trabajadora social y una operadora «porque la función es atender a la persona, asistirla en todo lo que requiera para que logre salir de una situación de violencia». Sin embargo, mencionó, «al no tener los equipos completos, hacemos un trabajo que no tenemos que hacer. Y no se hace un acompañamiento real a la mujer para que salga adelante. Ayudarla a formarse, tener una capacitación, acompañarla para que se haga una casa o al juicio. Por eso, con solo una profesional en cada equipo tenemos que empezar a recortar».

En este sentido, puso como ejemplo que solo hay 5 operadoras para 11 territorios y solo tres trabajadoras sociales.

En el reclamo, destacaron también que no cuentan con ningún dispositivo de contención. «Nuestro trabajo es super intenso. Hay momentos en que nos tratamos de sostener entre nosotras. Hay cosas que nos contamos muy dolorosas. Cada una de nosotras atiende entre 30 y 40 mujeres. Y es el límite que pusimos nosotras mismas«, aclaró. Argumentó que «atendemos situaciones de urgencia todos los días. Tenemos que hacer una selección que no quisiéramos, pero no tenemos más remedio. Hay territorios con oficios en espera en los que una jueza nos pide intervención, pero lo dejamos hasta poder dar de baja otro caso».

Durante el corte de la calle Ruiz Moreno, las trabajadoras también cuestionaron que desde la asunción de la ministra de Desarrollo Humano de Río Negro, Natalia Reynoso, la funcionaria no se ha hecho presente en el área de Bariloche. «Es una política que se pone en cartelera y dicen tener interés en sostener estos programas, pero no es real la política«, manifestaron.