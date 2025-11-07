El gobierno de Javier Milei empezó el proceso para que Cristina Kirchner devuelva su jubilación y pensión

El gobierno de Javier Milei confirmó este viernes que empezó el proceso administrativo para Cristina Kirchner devuelva su jubilación y pensión. El trámite será gestionado mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La noticia fue confirmada por el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello a través de un comunicado oficial, en el cual también arrobaron a la cuenta del presidente de la Nación.

Allí, informaron que se inició el acto administrativo para recuperar «las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner» correspondientes a su jubilación y pensión «oportunamente otorgadas conforme a la Ley 24.018».

Además, apuntaron a que el reintegro será con sus «respectivos intereses» y que este proceso «se llevará adelante conforme a derecho».

De cuánto sería el reintegro que deberá abonar Cristina Kirchner

La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la defensa de Cristina Kirchner para que se le restablezca de manera anticipada la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. Este beneficio había sido suspendido por el ANSES.

En este marco es que el ministerio de Capital Humano inició el proceso administrativo para recuperar los fondos que, según indicó Infobae a través de fuentes oficiales este jueves, se estima que la suma estaría alrededor de los 1.000 millones de pesos.