Un momento «difícil y bastante confuso»: qué dijo Victoria Villarruel sobre las supuestas coimas en Discapacidad

En un contexto que definió como «difícil y bastante confuso», la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a la actualidad política del Gobierno de Javier Milei, en medio del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde Comodoro Rivadavia, Chubut, la titular del Senado marcó distancia de las internas, aunque comentó que su vínculo es «estrictamente institucional» con el mandatario y su hermana Karina Milei.

La vicepresidenta, que visitó Comodoro Rivadavia para participar de una obra con el gobernador Ignacio Torres, prefirió no dar definiciones políticas y se centró en su función constitucional. «Me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional», señaló, buscando llevar tranquilidad a la sociedad.

Villarruel también se diferenció de la visión tradicional del rol del vicepresidente en la política argentina. «Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso», afirmó, y agregó que recorrer las provincias y estar en contacto directo con los gobernadores forma parte de su deber.

Supuestas coimas en Discapacidad: qué dijo Victoria Villarruel sobre su vínculo con Karina Milei

Consultada sobre su relación con Provincias Unidas, el nuevo frente que agrupa a distintos gobernadores, Villarruel se mantuvo cautelosa y no dio definiciones. En un mensaje que combinó autonomía con institucionalidad, la vicepresidenta recalcó que su función se limita a lo que establece la Constitución.

La agenda de Villarruel en el interior del país contrasta con el momento que atraviesa el Poder Ejecutivo, inmerso en un escándalo por denuncias de supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad. Los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario del organismo, implicarían a Karina Milei y a la familia Menem.

Desde el entorno de la vicepresidenta, se mantiene la cautela y se prefiere no opinar sobre el tema. «Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución, tratar con senadores, con gobernadores e interiorizarme de lo que pasa fuera de la Capital Federal», manifestó.

Su mensaje llega en un contexto de un supuesto distanciamiento con el presidente Javier Milei, que lleva meses sin ser desmentido. La vicepresidenta participó en distintos actos en el sur del país mientras el Ejecutivo transita un difícil momento.

Escándalo por supuestas coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo y el Gobierno de Milei en la mira

Unos audios sobre presuntas coimas en discapacidad resonó fuerte esta semana en el gobierno de Javier Milei. Entre los involucrados está el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que al poco tiempo que se conoció el material sonoro fue desvinculado de su cargo.

Por la causa hubo allanamientos en las últimas horas. Por el momento hay cinco imputados. Desde el Gobierno nacional evalúan denunciar al funcionario, pero se está a la espera de las definiciones de la Justicia.

Hay posibles medidas que se estudian llevar a cabo desde el Gobierno nacional. Según comunicó Infobae Una de ellas es denunciar a Diego Spagnuolo por no haber hecho una presentación judicial formal sobre el hecho delictivo que menciona en la conversación privada que se grabó.

El tema generó deliberaciones el viernes en Casa Rosada. Evaluaron los pasos a seguir el presidente, su hermana Karina Milei, Eduardo Menem, el asesor Santiago Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros.

Sin embargo, se mantiene cautela para hablar del tema. Una de las razones que señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo es que se aguarda que pueda ser citado a indagatoria el extitular de Andis.

“Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia«, fue lo que dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, entre los pocos que hizo una mención sobre los audios que se conocieron.