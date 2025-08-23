Coimas en discapacidad: el Gobierno de Javier Milei evalúa denunciar a Diego Spagnuolo

Unos audios sobre coimas en discapacidad resonó fuerte esta semana en el gobierno de Javier Milei. Entre los involucrados está el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que al poco tiempo que se conoció el material sonoro fue desvinculado de su cargo. Por la causa hubo allanamientos en las últimas horas. Por el momento hay cinco imputados. Desde el Gobierno nacional evalúan denunciar al funcionario, pero se está a la espera de las definiciones de la Justicia.

Hay posibles medidas que se estudian llevar a cabo desde el Gobierno nacional. Según comunicó Infobae Una de ellas es denunciar a Diego Spagnuolo por no haber hecho una presentación judicial formal sobre el hecho delictivo que menciona en la conversación privada que se grabó.

El tema generó deliberaciones el viernes en Casa Rosada. Evaluaron los pasos a seguir el presidente, su hermana Karina Milei, Eduardo Menem, el asesor Santiago Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros.

Desde el Gobierno se mantiene cautela para hablar del tema. Una de las razones que señalaron fuentes cercanos al Ejecutivo es que se aguarda que pueda ser citado a indagatoria el extitular de Andis. “Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia«, fue lo que dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, entre los pocos que hizo una mención sobre los audios que se conocieron.

Alejandro Vilches, el reemplazo de Diego Spagnuolo en Andis

El Gobierno de Javier Milei designó a Alejandro Alberto Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de la salida de Diego Spagnuolo, luego de los audios sobre coimas. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que la principal misión del nuevo funcionario será realizar una profunda auditoría en el organismo.

La designación de Vilches se formalizó a través del Decreto 599/2025, que también oficializó la remoción de Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.

Coimas en discapacidad: prohibieron la salida de Diego Spagnuolo

El juez federal Sebastián Casanello prohibió el viernes por la tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a medios de Buenos Aires.

Según precisaron desde Noticias Argentinas, entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado ayer.