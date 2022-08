«Un papelón»: Luis Juez definió así a la interna de Juntos por el Cambio

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez consideró que los explosivos dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, «son inoportunos», aunque aclaró que «no está mal» lo que planteó la ex diputada.

«Con Carrió he tenido grandes dificultades, probablemente por la forma, no por el fondo. Me parece inoportuno (lo que dijo Lilita) porque en un país hecho mierda hace 48 horas estamos en un papelón», sostuvo el cordobés.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el dirigente opositor insistió en que «en el fondo, lo de Carrió es inoportuno por la forma en que lo plantea».

«Pero no está mal, porque permite poner sobre la mesa un debate: cuáles son los límites, con quiénes vamos a construir la Argentina que queremos», analizó.

Al referirse a los vínculos que mantienen dirigentes de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Sergio Massa, Juez afirmó que «Carrió viene y pone en escena un tema que no es una cuestión descabellada».

«Massa es un tipo que construyó relaciones con el sector comercial, político, empresario, comunicacional. Durante dos años, se mostraba como un peronismo racional, inteligente, una tercera alternativa. Estos conversos son los peores, porque nunca sabés qué es lo que piensan. Es un pícaro que siempre anda buscando el poder», lanzó el senador nacional.

Y reiteró: «Este debate hay que darlo. Capaz tengamos que juntarnos un fin de semana y discutirlo: ahí tal vez está la diferencia con Carrió».

Asimismo, envió un fuerte mensaje puertas adentro de Juntos por el Cambio: «Me preocupa que la oposición crea que está tan baja la vara, que es tan fácil ganar el año que viene porque el kirchnerismo está destrozando el país que podemos adelantar disputas y peleas, que nos podemos masacrar, cuando en definitiva la gente nos quiere unidos, discutiendo qué vamos a hacer de la Argentina y contándole de qué manera vamos a resolver los problemas».

«Veo dirigentes nuestros que viven en una nube de pedos, que piensan que el año que viene (el secretario general de Suteba, Roberto) Baradel va a seguir durmiendo, que (el líder camionero, Hugo) Moyano va a seguir boludeando en el camión, que los sindicatos que están apolillados van a seguir en el letargo, que los movimientos sociales nos van a salir a aplaudir, que los grupos concentrados de la riqueza que están pendientes de la patria contratista… No, nos van a hacer un quilombo terrible, porque ésto solamente lo hacen cuando el peronismo gobierna», aseguró.

Ante ese análisis, Juez remarcó que «el peronismo solamente se disciplina ante el poder», por lo que insistió: «Si nosotros no construimos poder monolítico, claro, concreto, con fuertes liderazgos, con objetivos concretos, claros, precisos, con un gran programa de gobierno, con una hermosa hoja de ruta, explicable, el peronismo nos va a volver a joder».

«Massa vino a prolongar la mecha, la bomba va a explotar en este país inviable. Tenemos que estar juntos. La unidad es nuestro mayor patrimonio», concluyó.