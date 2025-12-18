Un solo baño para 20 personas: infraccionaron a un bazar de Neuquén inaugurado hace menos de un mes

Un comercio que vende productos de bazar fue infraccionado por la secretaría de Trabajo de Neuquén, luego de una inspección en el lugar que encontró irregularidades de diverso tipo. «Nos encontramos con una situación muy complicada», dijo a Diario RÍO NEGRO el titular de la oficina laboral, Pablo Castillo.

El funcionario indicó que el acta de infracción labrada no implica la realización inmediata de una multa económica, ya que el negocio todavía tiene tiempo hasta el lunes para regularizar su situación y presentar la documentación ausente al momento de la fiscalización.

En contacto con este medio, el secretario de Trabajo indicó que el caso inició a partir de una denuncia anónima el jueves de la semana pasada, a la que se sumó luego otra presentación del Centro de Empleados de Comercio (CEC).

Ambas denuncias advertían por el funcionamiento del comercio y varios incumplimientos a la normativa laboral.

Con esa información, Castillo relató que decidieron presentarse en el bazar el día viernes, pero la extensión del negocio (que tiene tres pisos) y la cantidad de clientes que había al momento de la inspección «hicieron que replanteemos el operativo y lo pasemos para el lunes».

Un bazar infraccionado en Neuquén: qué irregularidades se encontraron

Finalmente, a comienzos de esta semana y antes de que se le diera apertura al local, se realizó la recorrida, que detectó irregularidades graves. Por ejemplo, que los trabajadores cumplían jornadas laborales superiores a las 10 horas y que solo contaban con un sanitario en todo el establecimiento.

Además, se constató que no había planilla de horarios, ni tampoco un listado de ingresos y egresos. Tampoco se presentó licencia comercial ni documentación que acreditara la registración del personal.

En materia de seguridad e higiene, el funcionario indicó que se encontraron matafuegos vencidos, cartelería de emergencia en mal estado y, al preguntar por la presencia de botiquines, respondieron que no tenían.

«Les dimos 24 horas para que presentaran lo que faltaba, pero solo nos llegó una habilitación comercial provisoria emitida por el municipio».

El martes, un día después de la inspección de Provincia, también visitó el sitio un equipo de la secretaría de Trabajo de Nación, que confirmó el control con una publicación en redes sociales. Nuevamente, se detectaron irregularidades.

«Durante el procedimiento se relevaron 24 personas en situación laboral, constatándose irregularidades en la debida registración del 100 % de los trabajadores, así como excesos en la jornada laboral», se detalló desde el organismo, que realizó el operativo en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones.

Un bazar infraccionado en Neuquén: cómo sigue el proceso

Ante la falta de respuestas, indicó Castillo, la secretaría provincial avanzó con el acta de infracción, formalmente emitida ayer miércoles.

Esta medida implica la apertura de un sumario, pero no necesariamente la aplicación de una multa o la clausura, consecuencias que sí pueden desencadenarse si los incumplimientos continúan sin corregirse, precisó el titular de la dependencia laboral.

El proceso tendrá una nueva instancia el próximo lunes, cuando venza el plazo para que el comercio realice un descargo y subsane, total o parcialmente, la situación.

El local, que abrió a principios de mes, se encuentra sobre la calle Sarmiento, entre San Luis y La Pampa, y ganó difusión en redes sociales por sus productos importados desde China y los precios ofrecidos.