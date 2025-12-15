Avance de China en la economía argentina: las importaciones volaron un 61% y desataron reclamos de gigantes locales

Mientras el gobierno de Javier Milei estrecha su alianza política y de seguridad con los Estados Unidos de Donald Trump, la economía real cuenta otra historia. La presencia de China en el mercado argentino se incrementó, lo que generó una paradoja entre el discurso oficial y la balanza comercial, donde cada vez llegan más productos fabricados en Asia.

Tal como detalló un reporte de Bloomberg Línea, en base a datos oficiales, las cifras son contundentes: las importaciones con origen en el gigante asiático aumentaron un 61,3% interanual en los primeros diez meses de 2025. China ya representa el 23,1% del total de las compras externas de Argentina, consolidando un déficit comercial bilateral que alcanzó los US$7.266 millones entre enero y octubre.

El impacto en Vaca Muerta y el acero

La apertura comercial y la baja del tipo de cambio encendió las alarmas en la industria pesada. Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, le reclamó recientemente a la senadora Patricia Bullrich «nivelar la cancha» ante el avance asiático.

El impacto llega directo a la cadena de valor de Vaca Muerta. Leandro Tercic, director general de Valmec, una pyme que fabrica válvulas para el sector petrolero, graficó la situación con crudeza ante Bloomberg: «Estamos expuestos a un nivel de competitividad muy negativo, sin impuesto PAIS, sin aranceles a productos chinos… es un sálvense quien pueda».

Desde Ternium, su CEO Martín Beraldi advirtió que el 20% del acero que se consume en Latinoamérica ya proviene de China, lo que está «primarizando» a la región.

Textiles y la «guerra» del E-commerce

Otro frente de conflicto es el consumo masivo. La llegada de plataformas como Shein y Temu pusieron en guardia al comercio local y hasta a Mercado Libre. Juan Martín de la Serna, presidente de la firma argentina, se quejó de la dificultad de cobrarles impuestos a estos competidores: «Cuando uno abre indiscriminadamente… le das trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos».

Los datos respaldan la queja:

Las importaciones textiles chinas aumentaron un 109% este año (Indec)

este año (Indec) China ya domina el 70% del mercado textil importado en Argentina (Fundación Protejer)

en Argentina (Fundación Protejer) El rubro indumentaria creció un 192% y confecciones un 201% (Indec)

El salvavidas del Agro

Pese a las tensiones, China sigue siendo el «comprador de última instancia» del campo argentino. En un contexto de guerra comercial con Estados Unidos, el gigante asiático aumentó sus compras de granos nacionales: