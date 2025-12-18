Crece la presencia de locales que venden productos importados baratos en Roca: qué dicen los comerciantes locales

En un contexto con retracción en las ventas en general y con una importante apertura de las importaciones que impulsa el Gobierno nacional, en Roca surgieron bazares, casi en simultáneo, que ofrecen una gran variedad de productos traídos del exterior, principalmente de China, a un más precio barato y en gran variedad, al antiguo estilo de los «Todo x 2 pesos» de la década del 90.

Estos nuevos locales llamaron la atención de los vecinos, especialmente cuando falta poco para las fiestas de fin de año. «Vinimos a conocer», «Me dijeron que todo estaba más barato acá» y «Hay cosas lindas que en otros lados no hay», son algunos comentarios de los clientes.

Atraída por la novedad, una mujer se decidió por comprar regalos para sus hijas y demás objetos de librería en Exlin Skyshop. «Está todo carísimo y los precios siguen igual, así que hay que buscar», opinó respecto al gran caudal de gente que acude a estos nuevos lugares.

Otra compradora reconoció que los productos son más económicos que en otros comercios de la zona. «Capaz que los emprendedores locales tienen que sacar algo para el alquiler y por eso está más caro, pero también ves que tienen un poco más calidad que acá» explicó.

Andrea Cornejo, directora de habilitaciones comerciales del Municipio, señaló que Roca no es un caso aislado. «No solamente es algo que está pasando acá en nuestra ciudad, sino también en otras ciudades acá del Alto Valle, como en Neuquén, que recientemente abrió un bazar muy grande» explicó.

Además, reconoció que los nuevos bazares repercuten en el desarrollo local, al alquilar comercios y dar trabajo a personas jóvenes, pero también pidió hacer una lectura más general. «Esto recién empieza, y si vamos en el camino de liberar todo tipo de importaciones va a decrecer la industria nacional» advirtió.

«Consideramos que, lamentablemente, el impacto se podrá ver más adelante» indicó. Este año abrieron 470 nuevos comercios frente a 238 bajas en Roca, en su mayoría locales de ropa. A pesar de que el balance es positivo, hay incertidumbre sobre el panorama para la industria nacional para el 2026, ante el auge de las importaciones.

La directora también aseguró que la aparición creciente de estos tipos de comercios viene a partir del beneficio que les genera el paquete de políticas económicas que está llevando a cabo el gobierno nacional, entre ellos la apertura de las importaciones.

«Entendemos y respetamos que sea de esa manera, pero también somos conscientes de que este es un camino que hace al cierre de la industria nacional, que la afecta notablemente» afirmó.

El crecimiento de las plataformas Shein y Temu y su impacto en la ropa

Otra de las maneras en que la baja de importaciones impacta en el comercio local es el protagonismo creciente que adquirieron las plataformas online como Shein o Temu. «En estos rubros como lo que son regalería, indumentaria y ropa justamente las bajas son por eso, y lo que nos cuentan los comerciales es que hay una competencia muy alta, lejos de poder acercarse» comentó Cornejo.

Claudio Beovide, dueño del local de ropa y calzados señaló que la competencia contra las plataformas online es desleal. «Nosotros pagamos sueldo, damos fuente de trabajo, pagamos la luz, todo queda acá. Este sistema de venta que se ha venido imponiendo últimamente creo que no nos sirve a nadie» apuntó.

La imposibilidad de competir en igualdad de condiciones también se refleja en los precios, y en el caso de SuperTodo, adaptarse a importar productos no es una opción, según afirma Claudio:

«Nosotros tenemos un sistema. Se ha formado una relación entre los comerciantes y los fabricantes, entonces para nosotros no es tan fácil, no podemos decir el negocio chico se tendrá que adecuar como todos y empezar a traer importaciones, porque venimos con muy poco capital y necesitamos del crédito local» explicó.

«Tenemos 32 años de trayectoria, y tenemos mucha comunicación con los comerciantes, y siempre terminamos en la misma charla, es decir, que las importaciones al comercio, a las pymes, nos afecta. No hay otra», afirmó.

Paola, quien atiende uno de los locales de la tienda de ropa, dijo que la baja de importaciones no les afecta, pero reconoce hace tiempo tuvieron que adaptarse. «Intenté poner todo nacional, pero no me funcionó. Además, fue en el 2020 que como se habían cerrado todo, y casi me voy a pique, así que dije no«.

En la actualidad el negocio funciona con la mitad de los productos siendo de origen nacional y la otra de productos importados. “Lo importado siempre es diferente y es otra la calidad que se maneja. No voy a encontrar la misma calidad en el nacional y si lo llego a encontrar es muchísimo más caro y no me sirve a mí” añadió.

También dijo conocer casos en los que apostaron a las importaciones para subsistir. “Conozco a una señora que ahora lo que hizo fue empezar a comprar mercadería directamente de allí. Ella tiene un apartado en su tienda que es especial para algunas prendas de ahí. Las compra y las pone un poco más alto, pero le funciona” señaló.