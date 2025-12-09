Una ciudad de Neuquén licitó el transporte urbano, pero no ofertó nadie: qué pasará con el servicio

El llamado a licitación para volver a concesionar el servicio de transporte urbano de Centenario, una de las tres ciudades más pobladas de la provincia de Neuquén, quedó desierto ante la ausencia de oferentes en el proceso.

La apertura de los sobres se hizo este martes, luego de que el Concejo Deliberante aprobara el lanzamiento del concurso público para el servicio de las líneas 20, 40 y 60 que recorren internamente la ciudad.

En un breve comunicado, el municipio informó que, pese a la falta de oferentes, el servicio se continuará prestando por medio de la empresa Pehuenche hasta tanto se concrete un nuevo llamado.

El contrato que se pretende adjudicar, de acuerdo a lo establecido por la ordenanza 10.286, estará vigente hasta el 10 de diciembre de 2030. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de prorrogarlo excepcionalmente, aunque luego de notificar a la empresa prestadora con una antelación de tres meses.

Fallida licitación del transporte en Centenario: qué se le pedía a las empresas

Las ofertas de las empresas interesadas no debían superar los $99.000.000, suma a pagar por la municipalidad para garantizar el funcionamiento de las líneas de colectivo.

Entre los requisitos, se exigía a las firmas la presentación de una garantía equivalente al 5% del monto total de su propuesta, ser propietarias de al menos el 50% de las unidades y disponer de un sistema de comunicación con los usuarios para informar sobre la situación de los ramales y las frecuencias.

El pliego, además, demandaba que los vehículos no fueran anteriores al 1 de enero. También ordenaba la implementación de un programa de capacitación para el personal, con la finalidad de garantizar la calidad del servicio.

La tarea de control, fiscalización, supervisión y auditoria se asignó a la secretaría de Hacienda y Finanzas, fijada como autoridad de aplicación.

Desde el municipio de Centenario explicaron a Diario RÍO NEGRO que el funcionamiento del servicio no se verá afectado, ya que se prorrogará el contrato de la actual concesionaria «hasta que haya un nuevo llamado».

Aclararon que la compulsa solo alcanzaba a los ramales urbanos, dejando afuera a los interurbanos que unen a la ciudad con Neuquén capital y Cinco Saltos, en Río Negro.

La apertura de sobres de este martes contó con la presencia del secretario de Hacienda y Finanzas, Leandro Lucero; el de Legal y Técnica, Julio Rubio; y el de Transporte, Tránsito y Bromatología, Benito Torres. Junto a ellos estuvieron las concejalas Daniela Machado, Sandra García y Nancy Bibow.