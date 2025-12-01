Rincón de los Sauces tendrá transporte público: mapa de los recorridos y precios del boleto

Rincón de los Sauces inauguró su primer transporte público (Foto: Municipalidad de Rincón de los Sauces)

El Municipio de Rincón de los Sauces oficializó su primer transporte público en la antesala del 54° aniversario de la ciudad. El estreno se realizó este lunes 1 de diciembre a las 6 de la mañana y para poder viajar se requiere de una tarjeta de transporte.

En total, el circuito cuenta con más de 100 paradas distribuidas en toda la localidad que conecta el centro con zonas periféricas y parte de la ruta provincial N° 6. Los trayectos conectan con instituciones educativas, espacios recreativos y lugares de interés para los vecinos. Se desplegaron dos líneas: A y B con dos colectivos cada una.

La intendenta de Rincón, Norma Sepúlveda, estuvo presente en la histórica fecha de inauguración y acompañó en el primer viaje de la Línea A. Las dos líneas ya operan con normalidad para un mejor desplazamiento en una localidad que crece exponencialmente.

Rincón lanzó su primer transporte público: Qué horarios y trayectos tendrán los colectivos

Horarios

Los colectivos contarán con trayectos similares pero en horarios distintos para la comodidad de los ciudadanos.

Ambas líneas trabajarán con 2 unidades cada una, distribuido en horarios distintos para una mayor frecuencia. De lunes a viernes será de 6 hasta las 22:15 . Mientras que los sábados, feriados y no laborables empezarán a las 8 y las 13, a las 15 y a las 21.

La frecuencia de cada colectivo será de 10 pasos. El tiempo estimado del trayecto será de 90 minutos, con posibilidad de demoras ante situaciones climáticas.

Horarios de recorridos y frecuencias de línas A y B (lunes a viernes).

Trayectos

El trayecto de los 4 colectivos cumplirá con la función de brindar accesibilidad y comodidad a los habitantes para concurrir a sitios destacados de la ciudad. Las rutas marcadas conectan distintos barrios, plazas, espacios recreativos, instituciones educativas y sitios de salud desde la Av. Papa Francisco hasta la ruta provincial N° 6.

Los espacios de subida y descenso están señalados por carteles y garitas a lo largo de la ciudad. No se podrá acceder ni salir del transporte en otros puntos. Habrá 100 lugares de espera de transporte y se podrá seguir el trayecto a través de la App del municipio.

La única excepción se realizará en los días lluviosos y de condiciones climáticas riesgosas para la salud.

Rincón lanzó su primer transporte público: qué precio tendrá

Para poder acceder al servicio del transporte público, la Municipalidad lanzó la tarjeta «Mi Cole» para poder acreditar el pago del servicio.

Hasta el momento solo se podrá adquirir en el Palacio Municipal, ubicado en la Av. Chos Malal. Según publicó el sitio web de la municipalidad, se espera la habilitación de venta y recarga en otros puntos próximamente.

El precio de las tarjetas es el siguiente:

Tarjeta Personalizada: $ 2500

Tarjeta Descartable: $1500

Se podrán recargar en el Palacio Municipal o vía online, con la billetera virtual Mercado Pago.