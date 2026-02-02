Una clínica de Regina cortó prestaciones a afiliados del Ipross: «En proceso de resolución», dijeron desde la obra social

Una clínica cortó prestaciones a afiliados de una obra social. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

Por atraso de pagos, la Clínica Central de Villa Regina cortó prestaciones a los afiliados de Ipross. Desde la obra social dijeron que «el tema ya se encuentra en tratamiento y en proceso de resolución»:

Según informaron desde la institución privada, el corte de los servicios y prestaciones empezó a regir desde este 2 de febrero.

Corte a afiliados de Ipross: qué dijeron la clínica y de la obra social

Desde Clínica Central dijeron que fue una decisión que se tomó «ante la falta de respuesta y compromisos no asumidos». Agregaron que «la medida se debe al atraso en los aranceles y la falta de pago». Dijeron que hace ya un mes se comunicó esa situación al Ipross.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde la obra social indicaron que «el Ipross está al tanto de la situación planteada por la Clínica Central de Villa Regina».

Ampliaron que el «tema ya se encuentra en tratamiento y en proceso de resolución, con intervención de las áreas correspondientes y contacto con el prestador».

Además, marcaron que cuando haya novedades, «se informará por los canales institucionales».