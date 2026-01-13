Ipross se muda en Cipolletti: busca un nuevo edificio céntrico para atender la demanda de afilados

Las ofertas para el nuevo alquiler se recibirán a mediados de enero. Foto: Florencia Salto, archivo.

La delegación de Ipross en Cipolletti cambiará de ubicación. La obra social provincial puso en marcha el proceso para trasladar sus oficinas a un nuevo edificio en el centro de la ciudad, luego de que se confirmara la finalización del contrato del inmueble donde funciona actualmente.

“Es para trasladar la actual sede. Se vence el contrato y los propietarios decidieron no renovar”, explicaron desde Ipross a Diario RÍO NEGRO. En la actualidad, la delegación funciona sobre la esquina de Alem y Miguel Muñoz.

El organismo lanzó un pedido de precios para alquilar un inmueble que permita sostener la atención diaria en una de las delegaciones con mayor demanda del Alto Valle, en una de las delegaciones con mayor movimiento del sistema de salud provincial.

Según el pliego oficial, Ipross busca un edificio ubicado en el radio céntrico de Cipolletti, con una superficie cubierta de entre 250 y 600 metros cuadrados. El espacio deberá contar con un amplio salón para atención al público, oficinas internas, cocina instalada y al menos cuatro baños en funcionamiento.

Entre los requisitos, se incluye que uno de los sanitarios esté adaptado para personas con discapacidad y que el inmueble disponga de todos los servicios habilitados, como agua, gas natural, energía eléctrica y desagües cloacales y pluviales.

El pedido también remarca la necesidad de cumplir con condiciones de accesibilidad, seguridad e higiene, como ingresos adaptados, señalización, salidas de emergencia y dispositivos lumínicos, en línea con la normativa provincial vigente.

El contrato previsto será por doce meses, con inicio el 1 de marzo de 2026 y opción de prórroga por un período similar. El canon locativo se abonará de manera mensual y podrá revisarse durante la vigencia del acuerdo, siempre mediante un procedimiento administrativo y sin indexaciones automáticas.

La reubicación abre ahora una etapa clave para definir dónde funcionará una oficina central para afiliados de Cipolletti y localidades cercanas, en un contexto de alta demanda de trámites y consultas vinculadas a prestaciones de salud.

Las ofertas para el nuevo alquiler se recibirán a mediados de enero y, una vez definido el inmueble, Ipross avanzará con la mudanza para garantizar la continuidad de la atención en la ciudad.