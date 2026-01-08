Renunció la titular del Ipross de Río Negro, Marcela Ávila

La ahora expresidenta de la obra social de los estatales de Río Negro, Marcela Ávila. (Foto archivo: Marcelo Ochoa)

Marcela Ávila, titular del Ipross desde 2023, presentó su renuncia al cargo este jueves y se transformó en la segunda baja de peso en dos días entre los funcionarios de Alberto Weretilneck, luego de la salida anunciada el miércoles por abián Gatti, que dejó el ministerio de Gobierno.

Ávila era presidenta de la Junta de Administración formada por representantes del Ejecutivo y vocales gremiales.

La renunciante, oriunda de Regina y de profesión contadora, estuvo en este cargo desde el inicio de esta gestión del gobernador Weretilneck. Antes, y antes había sido legisladora provincial entre 2019-2023.

En su nota de renuncia, Ávila expresó haber desempeñado sus funciones con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, priorizando en todo momento el resguardo del interés institucional y el bienestar de los más de 163.000 afiliados y afiliadas del IPROSS.

“Haber integrado este equipo de gobierno ha sido un honor”, manifestó.

Desde el Gobierno provincial se indicó que durante la gestión de Ávila, el Ipross «atravesó un proceso integral de reorganización y modernización, con resultados concretos en infraestructura, administración financiera, digitalización de procesos y ampliación de coberturas, consolidando una obra social más eficiente, transparente y cercana a sus afiliados».

Un lugar con fuertes reclamos

La titularidad de la obra social de los trabajadores estatales rionegrinos es un lugar de fuerte exposición por los continuos reclamos por las prestaciones, que en muchos casos llegan hasta las Justicia por medio de amparos.

La salida de la contadora reginense se enmarca en un proceso de reorganización que lleva adelante Weretilneck, anunciado semanas, cuando adelantó que habría cambios en su gabinete.

El resultado de las elecciones legislativas de fines de octubre pasado, donde terminó en tercer lugar y se quedó sin representantes en el Congreso Nacional obligó al mandatario a tratar de oxigenar su Gabinete y cargos clave, de cara a un 2026 que tendrá una fuerte impronta política, ya que las elecciones para la gobernación serían a principios del año que viene.

Ávila presidió la Comisión de Presupuesto en la Legislatura, se desempeñó en el ámbito privado y público, con trayectoria tanto municipal como provincial. Estuvo a cargo del área de Hacienda en Villa Regina en dos periodos. Además, fue gerenta de Fiscalización de la Agencia de Recaudación Tributaria.

Para suceder a Ávila suena el nombre de Lorena Porro, vicepresidenta actual de la obra social.