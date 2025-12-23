Negocian un nuevo convenio para las prestaciones de Ipross en Bariloche

Ipross negocia nuevo convenio para garantizar las prestaciones de un sanatorio en Bariloche donde hay unos 30.000 afiliados. Foto: Archivo

A los problemas desatados este mes con el corte de servicios a los afiliados al Ipross en dos ocasiones por parte del principal prestador de Bariloche, el Hospital Privado Regional, se suma la incertidumbre respecto del convenio para el 2026 que se negocia a contrarreloj.

Ayer la presidenta del Ipross, Marcela Ávila, y autoridades de la obra social provincial mantuvieron una reunión con representantes del sanatorio, encabezados por Pedro Mazzoleni y su equipo de trabajo en un intento de “arribar a un acuerdo para un nuevo convenio que regiría a partir del 1 de enero de 2026”, confirmaron desde la obra social a Diario RÍO NEGRO.

Ipross y el HPR negocian el convenio y según la obra social “existen nuevos requerimientos que se están evaluando para poder mantener el servicio”.

Gremios trasladaron su preocupación a Weretilneck

El viernes pasado dirigentes gremiales de ATE y Unter trasladaron al gobernador Alberto Weretilneck su preocupación por la inestabilidad de las prestaciones del Ipross en Bariloche, donde existe un cartera de 30.000 afiliados, que la semana pasada estuvieron sin el servicio el principal prestador que ofrece un amplio menú de especialidades médicas.

El gobernador Weretilneck recibió petitorios de los gremios Unter y ATE en Bariloche.

Adriana Lizaso, dirigente de Unter Bariloche, señaló a este diario que la semana pasada mantuvieron los gremios una reunión con la presidenta del Ipross donde tomaron conocimiento que el convenio actual “se cae el 31 de diciembre”.

La dirigente gremial indicó contradicciones en la información ofrecida por la obra social que a principios de mes, con el primer corte de prestaciones indicó que se trabajaba en un convenio con nuevos montos; la semana pasada también ante otra suspensión de prestaciones se indicó que ese acuerdo estaba en la instancia de revisión por parte de Fiscalía de Estado con los nuevos valores; pero al mismo tiempo la delegada local admitió que se debían concretar dos pagos correspondientes a una deuda por prestaciones de noviembre.

“Nos queda claro que el convenio no era el problema sino los pagos”, apuntó Lizaso quien también remarcó que la semana pasada se informó que se negocia un nuevo convenio para el 2026, tal como Ipross confirmó a este medio.

Desde Ipross señalaron que “la idea es avanzar en el convenio con el objetivo prioritario de sostener las prestaciones, analizando todas las posibilidades que permitan asegurar la continuidad del servicio” a partir de enero.