Una concejal de Bariloche va al gabinete de Weretilneck: el perfil y su reemplazo en la banca

Natalia Almonacid, de la militancia de JSRN y el Concejo de Bariloche al gabinete de Weretilneck. Archivo

La concejal de Bariloche de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, dejará su banca en el Deliberante local para asumir como secretaria de Gobierno provincial, en la nueva reestructuración del gabinete que dispuso el gobernador Alberto Weretilneck.

Almonacid fue presidenta del Concejo Deliberante entre 2019 y 2023, y tiene una trayectoria de militancia y distintas funciones dentro del espacio de JSRN.

Licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Administración y Políticas Públicas, la barilochense comparte el espacio interno con el exministro de Obras Públicas y actual legislador Carlos Valeri.

Fue coordinadora de Educación en la Casa de Río Negro, asesora en la Legislatura (2013-2015) y en 2016 tras un breve paso como asesora en el Concejo, asumió como delegada de Desarrollo Social de la Provincia en Bariloche, cargo que ejerció hasta diciembre de 2019 cuando asumió la presidencia del Deliberante, luego de compartir la lista con el exintendente Gustavo Gennuso.

La banca del Concejo tendrá un corrimiento

Con el paso de Almonacid a Provincia, se habilita un nuevo cambio en el bloque de JSRN en el Concejo de Bariloche, donde la fuerza cuenta con tres bancas. La lista de candidatos del 2023 continúa con Glenda Cohen que sería la reemplazante natural, pero la dirigente señaló a este diario que no asumiría en la banca, por lo tanto, el espacio queda a Lucas Pérez, quien iba en sexto orden en la nómina de candidatos.

Pérez ya intentó llegar al Concejo de Bariloche cuando en abril de 2024 renunció el concejal Silvio Barriga. Allí intentó pelear la sucesión apelando a la cuestión de reemplazo por un candidato del mismo sexo, algo que no valió y asumió Laura Totonelli que continuaba en la lista en cuarto orden.

El futuro concejal fue director de la terminal de ómnibus de Bariloche durante la gestión de Gennuso y es conocido organizador de festivales de boxeo en la ciudad.