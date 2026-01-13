Walter Cortés vetó la ordenanza que creó una comisión investigadora del cerro Catedral

El intendente de Bariloche junto a empresarios del turismo y referentes del cerro Catedral, al anunciar la tarifa del pase de esquí 2026. Gentileza

El intendente Walter Cortés vetó de manera total la ordenanza 3557/25, que se aprobó por mayoría en la última sesión del Concejo Deliberante, mediante la cual se creó una comisión investigadora de la concesión del cerro Catedral. Ahora deberá ser analizada nuevamente por los ediles.

La suerte de la comisión estaría sepultada porque se requiere una mayoría especial para revertir la decisión del intendente y en la votación de la norma, sancionada el 18 de diciembre pasado, cinco ediles apoyaron el proyecto del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), mientras que cuatro votaron en contra y dos estuvieron ausentes.

La ordenanza tuvo una ajustada mayoría con los dos votos del bloque Incluyendo y los unipersonales de Nos Une y Primero Río Negro, además del acompañamiento del oficialista Tomás Hercigonja, que pertenece al partido PUL del intendente pero difiere en la postura respecto del centro invernal. Sus compañeros de bloque Gerardo Del Río y María Coronado estuvieron ausentes en esa votación, y la rechazaron los tres ediles de JSRN y la concejal de Cambia Bariloche.

El momento de la votación de la comisión investigadora del cerro Catedral, con cinco avales. Imagen captura de pantalla

Los fundamentos del veto de Cortés

Recientemente el intendente se reunió con representantes de la empresa concesionaria, Catedral Alta Patagonia, y empresarios de distintos sectores de la ciudad quienes apoyaron la definición del valor del pase diario de esquí para el invierno 2026 en 160.000 pesos.

Cortés -en el veto mediante la resolución 71/2026 publicada hoy– consideró que la estructura de la nueva comisión creada no establece modo de financiamiento ni implica una partida específica para lo cual requeriría de una mayoría especial de ocho votos; además señaló que tiene funciones que “coinciden de manera sustancial con las funciones que ya se le han asignado al Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (Eamcec)”, que fue creado por ordenanza en 2011.

Puntualizó que el ente de control es el encargado de la “fiscalización, control, seguimiento, evaluación y autoridad de aplicación del contrato de concesión del cerro Catedral” y que ejerce tareas de control sobre el concesionario como pretende la nueva comisión.

Esta superposición de funciones ya había sido advertida en la sesión por la concejal natalia Almonacid (JSRN), quien señaló que en caso de acusar un incumplimiento de las tareas del ente se debería haber modificado esa estructura.

Para el autor de la norma y otros ediles que lo acompañaron no existe tal superposición de funciones y se trata de un organismo “complementario” y “legislativo”, con representación de un mínimo de cinco concejales y la posibilidad de que el cuerpo en pleno participe para verificar incumplimientos” y “reclamos” de los usuarios, según argumentó Costa Brutten.

El intendente señala una "superposición de competencias" con el Eamcec

“La creación de una comisión especial investigadora con facultades análogas a las del Eamcec importa una superposición de competencias, duplicación de estructuras e intervenir en el funcionamiento de un ente autárquico, afectando su autonomía administrativa y funcional”, señaló el intendente al fundamentar el veto de la ordenanza en el cual tambien objetó que se incluya como integrante de la comisión a los vocales del Tribunal de Contralor, que tienen funciones específicas determinadas por Carta Orgánica.

Para el intendente la ordenanza que creó la comisión “presenta vicios formales y sustanciales que impiden su promulgación, invade competencias propias de un ente autárquico municipal, incorpora al Tribunal de Contralor en una función ajena a su mandato y carece de previsiones esenciales para su implementación”.

El veto deberá ser tratado en el Concejo Deliberante para su aval o rechazo. Por ahora el poroteo de votos indica que prosperará el freno a la comisión investigadora.