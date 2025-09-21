Una encuesta marcó una caída en el apoyo a Javier Milei y señaló las áreas del Gobierno con imagen más positiva

El Gobierno nacional computa los peores números de aprobación desde la asunción del presidente Javier Milei. Una reciente encuesta publicada por la consultora Opina Argentina marcó que el 58% de las personas consultadas evalúa de manera negativa la actual gestión, siendo un declive de cuatro meses consecutivos. Además, marcó las áreas con imagen más favorable.

«Deterioro en los indicadores»: lo que marcan las encuestas sobre Javier Milei

“Durante septiembre, se acentúa el proceso de deterioro de los indicadores de opinión sobre la gestión del Gobierno nacional”, señaló el estudio nacional hecho por la consultora que conduce Facundo Nejamkis.

La muestra tomó 1.566 casos a nivel nacional entre el 12 y el 14 de este mes. Fue una semana después de las elecciones bonaerenses.

Según señaló Infobae, la evaluación positiva de la gestión de Gobierno alcanzó mínimos históricos de la gestión Milei. Según el sondeo de Opina Argentina el 58% de los encuestados la ponderó negativamente. En tanto, un 39% lo hizo de manera positiva, lo que marcó una baja de 3 puntos en comparación al mes pasado.

El estudio mostró que la política de seguridad (con 42% de imagen positiva), la exterior (41%) y la económica (41%) son las mejores valoradas. Aunque se indicó que «todas las áreas de gestión decaen en relación al mes anterior”.

Por otro lado, un sondeo del CEOP, sostiene que el gobierno de Javier Milei atraviesa un «deterioro más bien dramático», con su imagen positiva rompiendo la barrera del 40 por ciento para situarse en el 39 por ciento, su nivel más bajo en los 21 meses de gestión. Paralelamente, señaló que el 53,4 por ciento de los encuestados califica su desempeño como «muy malo», revelando un sentimiento que se asemeja más a la «bronca» que a la simple disconformidad.

Javier Milei sobre su hermana Karina Milei y las presuntas coimas en Discapacidad

El presidente Javier Milei defendió a su hermana, Karina Milei, y además se refirió a las presuntas coimas en Discapacidad. «¿Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso», expresó el mandatario en diálogo con Radio Mitre.

Por otro lado, Milei desmintió a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS. «Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Si tenía esa certeza tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público», sostuvo el presidente.

El mandatario insistió en que las acusaciones son intentos de golpearlo, comparándolas con ataques a sus perros. «Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo», planteó.