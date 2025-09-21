Nación prevé un aumento del 7% en la coparticipación a Neuquén

Desde la sede central del gobierno nacional se enviará un 7% más a Neuquén en 2026 por coparticipación federal. (Archivo)

El proyecto de presupuesto nacional 2026 contempla un incremento en las transferencias automáticas a las provincias.

Según el documento, la coparticipación a Neuquén alcanzará los $73.914.238 millones, lo que representa un incremento del 7,0% en comparación con 2025.

Este aumento se sitúa por encima del promedio nacional.

En el año 2025, las transferencias automáticas para la provincia se estiman en aproximadamente $60.581.374 millones, lo que refleja un crecimiento real del 6,5% respecto al mismo año.

Si se observa la tendencia, las transferencias de Neuquén se proyectan un 9,1% por encima de 2024 y un leve 0,1% en relación a 2023.

Esto sugiere que, si bien existe un aumento en los recursos, no todos los años anteriores han experimentado variaciones positivas.

Según la consultora Politikón Chaco, el proyecto de presupuesto también aborda las transferencias no automáticas, que se proyectan en $3.627.442 millones para el 2026.

De este total, el 97% corresponde a transferencias corrientes y el 3% a transferencias de capital.

Sin embargo, a pesar de este aumento, las transferencias no automáticas seguirán por debajo de los niveles de 2023, con una caída proyectada de -62,8% en términos reales en comparación con dicho año.

El artículo 60 del proyecto establece un presupuesto por $122.763 millones de Anses para transferencias a cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional.

Es importante destacar que este monto es considerablemente inferior al de años anteriores, con una caída del -76,3% en términos reales respecto al presupuesto de 2023.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) prevén un crédito presupuestario de $569.426 millones para ATN, lo que representa un aumento del 689% en comparación con el proyecto de 2025 y un crecimiento del 147% respecto al presupuesto vigente.