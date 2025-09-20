Javier Milei negó que Diego Spagnuolo le avisara sobre las presuntas coimas en ANDIS y respaldó a Karina

Este viernes Javier Milei habló en el lanzamiento de campaña del caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente negó que el ex funcionario Diego Spagnuolo le haya avisado y respaldó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En su discurso de ayer, el jefe de Estado apuntó contra el periodista Jorge Rial por difundir los audios e insinuó que fueron realizados con inteligencia artificial.

Este sábado continuó hablando del caso en Radio Mitre y con respecto al contenido que investiga la Justicia aseveró: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?«.

Asimismo, desmintió que Spagnuolo (quien también era su abogado personal) le haya hablado sobre la supuesta red de sobornos y agregó: «Le habría volado la cabeza».

Por otra parte, sostuvo que la vinculación con Karina Milei es un intento de desestabilización hacia su Gobierno: «Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”.

“Cada vez que en mi espacio apareció gente que se dedicó a sembrar chimentos de peluquería yo los eché, porque eso es muy destructivo. El tema Spagnuolo está en la Justicia. Que lo resuelva la Justicia”, concluyó.

Diputados definió una fecha para la comisión que interpelará a Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acción Social y Salud Pública para el próximo martes 23 de septiembre. Tendrán como fin tratar un conjunto de proyectos vinculados al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que incluyen la iniciativa de interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman planteó la moción en el recinto, y fue aprobada a mano alzada pese al rechazo del oficialismo. tendrá lugar el próximo martes a las 14.