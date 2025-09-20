Javier Milei viaja a Nueva York este domingo: tendrá encuentros con Trump, FMI y líderes globales

El presidente Javier Milei partirá este domingo rumbo a Nueva York, donde desarrollará una serie de reuniones y actividades internacionales, que incluyen encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump, representantes del FMI y líderes globales.

El lunes, tras arribar a Nueva York a las 09:30, Milei se reunirá con el economista Alberto Ades y por la tarde mantendrá, desde las 18, un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva,

Ese encuentro será en compañía del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin.

El martes desde las 10.45 asistirá a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU y posteriormente, a las 12.45, tendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. Esa misma noche participará en una recepción ofrecida por Trump.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU desde las 12 y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

Además, mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, antes de regresar a Argentina ese mismo día. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30.

Con información de Noticias Argentinas.

El préstamo que negocia Javier Milei con Estados Unidos es de 30.000 millones de dólares

El gobierno de Javier Milei ultima detalles para recibir un préstamo extraordinario por parte de Estados Unidos de 30.000 millones de dólares.

Desde Infobae filtraron el monto e indicaron que dicha cifra está en consideración del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El dinero que se depositará en el Banco Central tendrá como fin pagar los futuros vencimientos de deuda pública y privada que tiene el Estado. Además, también estarán destinadas a fortalecer las reservas del BCRA.

“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, había dicho Milei en su visita en Córdoba cuando adelantó la posibilidad del préstamo.

“Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también”, agregó.