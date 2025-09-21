Cómo es el ESF, el mecanismo financiero con el que Estados Unidos podría aportar 30.000 millones de dólares a la Argentina

El presidente Javier Milei confirmó que se mantiene negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos por un préstamo país-país. Lo informó en Córdoba. Una de las novedades pasa por el instrumento financiero que se aplicaría, Sería el Fondo de Estabilización del Tesoro (Exchange Stabilization Fund, ESF). El monto podría llegar a los 30.000 millones de dólares y uno de sus fines es dar una respuesta a los próximos vencimientos que tiene Argentina. El martes el mandatario se reunirá con Donald Trump.

Préstamo para hacer frente a vencimientos de deuda

El objetivo del gobierno es obtener una línea de respaldo que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda de 2026. «Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados», indicó el presidente argentino.

Javier Milei mencionó que en 2025 vencen USD 4.000 millones en enero y en julio USD 4.500 millones.

El ESF es un instrumento que fue creado en 1934 mediante el Gold Reserve Act. Según mencionó Infobae, la posibilidad que ese mecanismo se active para Argentina está ligada a la relación entre Milei y Donald Trump. «Si Argentina lo necesita y Milei mantiene el rumbo” estará disponible, había dicho en abril el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El fondo del ESF está compuesto por dólares, divisas extranjeras y Derechos Especiales de Giro (DEGs), la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional integrada por dólares, euros, libras esterlinas, yenes y yuanes.

Según indicaron las propias autoridades estadounidenses tiene más de un objetivo. Además de otorgar financiamientos a gobiernos extranjeros ( de manera excepcional), también tiene entre sus fines el intervenir en los mercados cambiarios, y comprar o vender divisas.

Un antecedente de su uso fue entre 1994 y 1995. El presidente Bill Clinton autorizó un paquete de USD 20.000 millones para México en plena crisis del “tequila”.

Encuentro de Javier Milei con Donald Trump

La Oficina del Presidente informó que Milei mantendrá este martes por la mañana en la ciudad de Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump.

«Este encuentro se da en el marco de la sólida relación bilateral entre los países, y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos entre este Gobierno y la administración Trump», señalaron desde Presidencia.

La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Desde Presidencia, detallaron los horarios y la agenda de Javier Milei en Estados Unidos:

Domingo 21 de septiembre

23 hs – El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Nueva York.

Lunes 22 de septiembre

09:30 hs – Arribo del Presidente a Nueva York.

11 hs – Encuentro con el señor economista, D. Alberto Ades.

18 hs – El Presidente se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. También participarán por Argentina el canciller Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis Caputo; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

19 hs – Encuentro del Presidente de la Nación con el economista Xavier Sala i Martin.

Martes 23 de septiembre

10:45 hs – El Presidente Milei asistirá a la intervención del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.

12.45 hs – El Presidente de la Nación tendrá un encuentro bilateral con el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

20 hs – Participará de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Miércoles 24 de septiembre

12.45 hs – Intervención del Presidente Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

19:55 hs – Participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

16:45 hs – Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

19.15 hs – Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

22 hs – Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a Argentina.

Viernes 26 de septiembre