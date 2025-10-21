Una escuela de Bariloche renunció al subsidio provincial y generó múltiples quejas

La Fundación Educativa San Esteban de Bariloche decidió renunciar al subsidio otorgado por el ministerio de Educación de Río Negro y pasar a ser un establecimiento arancelado, sin límite de cuota impuesto por el Estado. La decisión, que se informó a las familias tras la inscripción y pago de matrícula para el ciclo lectivo 2026, generó malestar y reclamos en distintos ámbitos.

El establecimiento educativo (que tiene todos los niveles escolares con modalidad normal y modalidad bilingüe) es uno de los 93 colegios de toda la provincia que reciben algún tipo de subvención del Estado y forma parte de las escuelas públicas de gestión privada. Estas instituciones cuentan con un convenio con el Gobierno mediante el cual Educación cada año define un límite en el cobro de las cuotas.

Ese sería el motivo por el cual la Fundación San Esteban decidió desistir del subsidio. El establecimiento a comienzos de octubre informó a las familias mediante una nota interna que “dejará de ser escuela pública de gestión privada y pasará a ser, partir del ciclo lectivo 2026, escuela privada”. Allí se notificó que la cuota mensual de secundaria pasará a ser de 500.000 pesos y la matrícula anual de un millón de pesos, y que la formación pasará a ser bachiller en Economía y Administración con estudio intensivo de inglés.

Las familias se movilizaron de inmediato, denunciando un procedimiento desleal del establecimiento al informarlo una vez que abonaron una cuota o la totalidad de la matrícula del 2026, sin conocer que aumentaría en “un 100%” el arancel, según denunciaron públicamente.

Romina Faccio, directora general de Educación de Río Negro, indicó a Diario RÍO NEGRO que “en agosto la escuela solicitó la baja del convenio con el ministerio para dejar de ser escuela pública de gestión privada y ser arancelada. Es una decisión de la institución en función del análisis de sus costos”, afirmó.

La funcionaria ratificó que no hay cambios en la modalidad de subvenciones. Admitió que “no es habitual” que una escuela renuncie al subsidio pero “está dentro del orden legal”.

Desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Río Negro también indicaron a este diario que no existen cambios en los aportes estatales y ante una consulta que realizaron por el caso San Esteban, desde la dirección de Educación Privada se les informó que “se respetan los convenios, excepto que alguna de las partes conveniantes decida darlo de baja”, que es el caso del colegio de Bariloche.

Familias analizan acciones en distintos órdenes

Las familias movilizadas analizan acciones en conjunto de rechazo a este cambio y eventuales acciones legales por incumplimiento de contrato, también evalúan denuncias ante la Oficina de Defensa del Consumidor, pero no tienen posibilidad de una intervención del Estado debido a que se trata de un acuerdo entre privados y pueden optar por mantener a sus hijos en el establecimiento con las nuevas condiciones o cambiarlos de establecimiento.

La directora general de Educación provincial indicó que el establecimiento “tramitó con tiempo” la baja del convenio y señaló que “tal vez no tuvo la mejor comunicación con las familias porque avisa en un momento en que las inscripciones ya se realizaron”.

La Fundación San Esteban de Bariloche renunció al subsidio provincial y pasa a ser escuela arancelada. Foto: Chino Leiva

Educación garantiza vacantes en escuelas públicas de Bariloche

Faccio dijo que el ministerio de Educación “garantiza vacantes a los estudiantes” y a pesar de que cerró el período de inscripción para las escuelas públicas. Solicitó que las familias que quieran cambiar a sus hijos a establecimientos estatales se acerquen a las supervisiones escolares de cada nivel para pedir vacante.

En el sistema público se debe tener en cuenta que para nivel Inicial y Primario se definen las vacantes según el radio del domicilio y en el caso del secundario, a esta altura, donde queden vacantes.

Provincia mantiene los subsidios a escuelas de gestión privada

El ministerio de Educación tiene dos modalidades de subvenciones a las escuelas: gestión social y privada.

Las escuelas de gestión social suman 31 en toda la Provincia y tienen cuota cero porque el Estado además de afrontar los salarios docentes realiza otros aportes como puede ser el mantenimiento, los servicios generales, etc.

Las de gestión privada son 93 que reciben algún tipo de subsidio, cuyo porcentaje difiere según varios factores y puede llegar al 75% de sus costos. En estos casos, hay límites en las cuotas que pueden cobrar a las familias, este año fue de 119.00 pesos para Inicial y primaria y 160.000 pesos para Secundario.

Ese tope es de “base” por la currícula escolar normal y si los establecimientos realizan ofertas extracurriculares, tienen doble jornada, son bilingüe u otros servicios extras, pueden sumar ese costo a la cuota.

Por fuera de las subvencionadas, Río Negro tiene 97 escuelas aranceladas, que no reciben ninguna ayuda estatal y administran la cuota a su criterio.