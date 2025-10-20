El Ipross suma tecnología para facilitarle gestiones a sus afiliados

Despapelización, agilidad, eficiencia y transparencia son los puntos centrales que explican los nuevos desarrollos informáticos que puso en funcionamiento el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).

Se trata del Sistema Integrado Asistencial (SIA) que permite que todos los trámites de internación sean realizados, de manera digital, por los distintos prestadores y del Sistema Integral de Registros Anexos (Sintra), un módulo que representa “un importante avance en la modernización de los procesos administrativos”.

El primero está vigente desde el año pasado mediante un proveedor externo y el segundo, desarrollado por profesionales de la institución, en su etapa de capacitación para empleados y prestadores en la capital provincial, y luego se replicará en el resto de las delegaciones.

Enrique Corujo, director de Infraestructura Informática; y Gustavo Franchello, director de Desarrollo; fueron los encargados de explicar los cambios en diálogo con Río Negro.

Indicaron que “el SIA concentra toda la información de los afiliados, los procesos administrativos, las cobertura y los planes” y “con el Sintra incorporamos todas las funcionalidades adicionales” que no tiene el primero y que “son necesarias para los procesos internos del Iprosss como gestión de compra , autorizaciones especiales, distintas funcionalidades para digitalizar los procesos” y “permitir acelerar los procesos en beneficio de los afiliados”.

Vamos camino a que el afiliado no tenga que concurrir a las delegaciones a realizar trámites. Que deje de ser un cadete”. Enrique Corujo, director de Infraestructura Informática del Ipross.

Ambos profesionales destacaron que “se complementan, están integrados, junto a la plataforma electrónica donde los afiliados tienen la aplicación móvil, las recetas”.

Resaltaron también que “el beneficio para los afiliados es la digitalización y la unificación de datos” mientras que “internamente también, todo lo que es enrolamiento, coberturas , planes especiales, autorizaciones de medicamentos especiales , proceso de compras de medicamentos de alto costo, prótesis, seguimiento de expedientes. Estamos digitalizando cada proceso en función de eliminar el papel y agilizar los procedimientos”.

Con estos avances “vamos camino a que el afiliado no tengan que concurrir a las delegaciones”.

El Sistema Integrado Asistencial comenzó en Viedma “con un proceso piloto donde los prestadores inician la prestación y el afiliado no tiene que hacer nada. Todo es interno, hasta el momento de la facturación” mientras que en la actualidad “el afiliado tiene que validar la prestación en las delegaciones” y todo “es tiempo, papel, tratamos que el afiliado tenga el menor impacto posible, que no sea un cadete”.

Además, contaron que “estamos en el proceso de gestión de medicamentos de alto costo” y en ese sentido platearon que “el paradigma es que el médico receta en el sistema los oncológicos, los planes especiales, medicamentos para HIV, y el afiliado no tenga que hacer nada, en ningún lado” porque “el proceso con auditoría, asignación mediante stock, las licitaciones previas, compras; todo el proceso es automático y al afiliado lo único que le va a llegar es el día que tiene que ir a determinada farmacia a retirar la medicación”.

Para su puesta en marcha general explicaron que están en la etapa de capacitación “y se tiene que subir convenios al sistema para que se pueda validad on line y no interferir con lo que ya está funcionando”.

Estimaron que “la prueba piloto terminará en 15 días y cuando esté bien aceitado se probará con gente real, con el afiliado, y después, cuando veamos el funcionamiento, se va a expandir a toda la provincia”, al tiempo que reconocieron que “sigue habiendo proceso engorrosos, que esperamos eficientizar y evitar que sea tarea del afiliado”.

Un desarrollo propio que nació “por una necesidad del organismo”

El Sistema Integrado Asistencial es un programa que ya disponía el Ipross desarrollado por una empresa privada. “Nosotros contratamos el mantenimiento y la personalización”.

El Sistema Integral de Registros Anexos “es un desarrollo totalmente nuestro, interno, con personal propio que se capacitó acá mismo”, se realizó un curso que “enseñó a programar a desarrollar” y ”es el personal que está armando cada uno de los módulos del sistema”.

Corujo y Franchello indicaron que “es una iniciativa nuestra” y explicaron que “arrancó por una necesidad de dar respuestas”.

“Había muchos sistemas obsoletos, chiquitos” y “buscamos centralizar en un solo sistema, para la gente del Ipross, internamente”.

Sostuvieron que las directivas, tanto del gobernador Alberto Weretilneck, como de la presidenta del organismo, Marcela Ávila, son “digitalizar, y eficientizar, y también podemos tener una estadística porque al estar centralizado se puede saber lo que se está haciendo bien o mal y corregirlo”.

Por ejemplo el SIA está instalado desde 2018 y “se pasó de la versión 2 a la 17, que fue en 2023; un cambio terrible y empezamos a unificar todo”.

Coincidieron que “siempre hay nuevos desafíos, todos de cara al afiliado, para que no tenga que hacer trámites”, además “integrar más funcionalidades en la aplicación móvil, más prestaciones directas”, “terminar el módulo para la compra de medicamentos de alto costo, de prótesis” y todo lo relacionado con las “gestiones de derivaciones” porque “hoy el afiliado sigue dependiendo que el médico le llene un papel”.