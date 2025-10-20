Tres colegios de Bariloche se llevaron los viajes de egresados de la Semana de la Juventud

Un cheque simbólico con el viaje de egresados a Carlos Paz para el colegio ganador de la Semana de la Juventud. Foto: gentileza

La Semana de la Juventud, el tradicional evento de Bariloche que organiza el Concejo Municipal con la participación de estudiantes del último año del secundario, concluyó anoche con la premiación de tres establecimientos que obtuvieron un reconocimiento por su esfuerzo con tres viajes de egresados.

El curso 5to B del colegio Don Bosco fue el máximo ganador y se llevó el premio de un viaje de egresados para toda la división a Carlos Paz; el segundo premio fue para 6to A y B de la ESRN Newen Peumán, con un viaje a Las Grutas, y el tercero para la ESRN 46 que obtuvo un viaje a Bariloche, con las actividades y discos que disfrutan los egresados foráneos en la ciudad.

Los colegios ganadores obtuvieron el mayor puntaje por la sumatoria de las disciplinas deportivas y artísticas y el stand, audiencia pública y asistencia perfecta a reuniones de organización, según precisaron desde el Concejo Municipal.

Los premios fueron aportados por las empresas Flecha Bus (Carlos Paz), Travel Rock (Bariloche) y colaboración del Gobierno de Río Negro (Las Grutas).

La Semana de la Juventud transitó competencias en distintas disciplinas deportivas y artísticas durante la semana y el fin de semana la atención se concentró en el Centro Cívico donde se instalaron desde el viernes los stand de cada colegio, en el que ofrecían bebidas sin alcohol y comidas, todos respondiendo a la temática de «Cine».

Los alumnos sumaron puntos en diferentes competencias deportivas como basquet, fútbol, cinchada, además de participar de un certamen de tragos sin alcohol, una audiencia pública juvenil, concursos de talentos musicales y de coreografías y el armado de los stands. En total fueron 20 escuelas de Bariloche que disfrutaron de esta Semana de la Juventud, con 26 divisiones diferentes.

Además, se instaló un importante escenario por donde pasaron bandas, artistas locales, grupos de danzas y DJs.

En la última jornada se presentó en el escenario El Retoke, Fran Lanfré, Corazón Chamamecero, Harakiri, Nombrembai, Zemax, The United Team y Wannabe Studio.

“El objetivo fue interactuar en comunidad y eso se logró largamente. Además, conseguimos que tanto el sector público como el privado hagan su aporte para el desarrollo del evento, generando un compromiso social muy importante, por lo que agradecemos a todos los que se sumaron con su colaboración y aporte a esta Semana de la Juventud”, destacó el presidente del Concejo, Gerardo Del Río.