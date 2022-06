Una guardia de Neuquén suspendió la atención al ISSN: hubo protesta y cruces sindicales

Los consejeros exigieron que el Policlínico resuelva con la administración del ISSN, pero no corte el servicio. Foto: archivo Yamil Regules.

Desde la medianoche del domingo, el Policlínico suspendió la atención en la guardia a los afiliados del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). Al enterarse de la situación, los consejeros gremiales fueron a protestar a las puertas del centro de salud y lo compartieron desde las redes sociales. Desde la oposición les criticaron tu estrategia de «Youtubers de la obra social»

Ángel Zalazar, Marcelo Bages, Julio Barra y Susana Delarriva publicaron su intervención en su cuenta de Facebook de los consejeros. Explicaron que se habían acercado a corroborar si era real el corte, mientras se mostraba el cartel pegado en la puerta donde se informaba la suspensión del servicio desde la medianoche del domingo.

Delarriva exigió que se restablezca la atención y puntualizó: «313 millones hemos puesto los afiliados a este Policlínico, si tienen que arreglar las cuentas con la administración, que lo hagan«. Aseguró que no era la primera vez que el centro médico suspendía la atención. Además, reclamó que se les cobre lo que dicen las normas, que son 100 pesos, porque estaban pagando 1770.

Esta mañana, la consejera le indicó a RÍO NEGRO que la situación aún no se resolvió y no está claro si hay una deuda y cuál es el monto. Desde el ISSN aún no hubo información oficial al respecto. Es importante recordar que los trabajadores de la obra social, así como los demás organismos estatales, hoy tienen asueto porque se conmemora su día.

Desde ATE, que conformó la lista opositora en las últimas elecciones a consejeros, criticaron la forma de reclamo. «No alcanza con hacer denuncias en las redes o ser Youtubers de la obra social», expresaron en un comunicado. Como respuesta, anunciaron que iniciarán una campaña para que el ISSN tenga su propio centro de salud.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó en Vos A Diario por RN Radio que le resulta lo más lógico que la obra social tenga su propio centro de salud, como ocurre con los sindicatos de camioneros o de petroleros.

A su idea la vistieron de un velo de sospecha a la administración: «somos conscientes que, tal vez, nuestra propuesta colisione con intereses entre prestadores y funcionarios del consejo de administración, por eso el silencio y la inacción ante semejante atropello al bolsillo de las y los afiliados.»

Escuchá al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

