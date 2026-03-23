Una moneda de oro con la cara de Milei: el negocio que planeó Novelli con el presidente antes de $LIBRA

Meses antes del lanzamiento y posterior colapso de la polémica criptomoneda $LIBRA, el entorno del presidente Javier Milei evaluó proyectos comerciales a gran escala para monetizar su figura. El lobista Mauricio Novelli ofició de nexo para acercar a la Casa Rosada propuestas confidenciales que incluían desde la acuñación de monedas de oro conmemorativas hasta el lanzamiento de una marca global de merchandising con bebidas energizantes.

Los documentos, revelados a través de una investigación de La Nación, fueron recuperados por expertos informáticos a partir del teléfono celular de Novelli, los cuales exponen los “brochures” de la firma ICV Advisors.

Los impulsores de estas ideas lograron un encuentro cara a cara con el Presidente el 5 de abril de 2024, en un ingreso a la Casa de Gobierno que, según los registros oficiales, fue autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los primeros planes para hacer negocios con la imagen del presidente Milei

La primera propuesta comercial recuperada por la Justicia, titulada “Merchandising – Septiembre 2024”, detallaba un plan integral para construir la marca independiente «Javier Milei». El objetivo explícito no era solo vender accesorios, sino desarrollar una «marca de estilo de vida a largo plazo» aprovechando el furor por el mandatario.

El catálogo de productos propuesto era exhaustivo y llamativo. Incluía remeras, gorras, mochilas, ponchos impermeables y banderas con la consigna “¡Viva la Libertad Carajo!”.

Fuente: La Nación.

Sin embargo, la propuesta iba más allá de la indumentaria: proyectaba la venta de anteojos de sol, billeteras, motosierras con la marca “Milei” grabada y hasta una bebida energizante bautizada como “CARAJO Energy Drink”, cuyos bocetos la mostraban exhibida en góndolas de estaciones de servicio.

El proyecto de mayor peso institucional apuntaba al sector financiero y de resguardo de valor. Consistía en la acuñación de monedas conmemorativas de oro (calidad 999) y plata. El diseño estipulaba el logo del león y el rostro de Milei en el anverso, junto a la leyenda «República Argentina» en el reverso.

Fuente: La Nación.

De acuerdo a la investigación de La Nación, el esquema contemplaba que cada venta pagaría un canon destinado a un “Partido, Fundación u ONG a definir”.

Los propios documentos comparaban esta moneda con una suerte de “bono de cooperación” o instrumento de financiación política, que además funcionaría como resguardo de valor mediante el metal precioso.

El plan proyectaba puntos de venta exclusivos en Buenos Aires, Miami, Nueva York y Europa, e incluía referencias a casas acuñadoras de primer nivel mundial, como la Royal Mint del Reino Unido.

Detractores internos y el freno tras el escándalo

El principal impulsor de estos proyectos junto a Novelli fue el empresario chileno Iván Canales Vandewijngaerden, titular de ICV Advisors.

En diálogo con el medio citado, Canales defendió la iniciativa asegurando que tenía «fines educativos» para chicos de entre 8 y 16 años y que Novelli no les pidió nada a cambio por destrabarles el acceso a la Casa Rosada.

Sobre el extravagante catálogo de merchandising, el empresario admitió que la idea le parecía «ridícula» y «no lo más adecuado para una imagen presidencial», pero que la incluyó porque «se la acercó alguien» cuyo nombre prefirió no revelar.

A pesar del entusiasmo de Novelli, quien en chats filtrados aseguraba que «J (por Javier Milei) sí quiere que salga», el negocio encontró fuerte resistencia en el círculo íntimo presidencial.

Durante una cumbre en la Quinta de Olivos el domingo 10 de noviembre de 2024, el entonces abogado personal de Milei y el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, planteó serios reparos éticos y legales (como posibles vulneraciones a la Ley de Ética Pública) frente a la idea de explotar comercialmente la figura del jefe de Estado.

Finalmente, según admitió el propio Canales, el proyecto no prosperó debido al «ruido» y el posterior escándalo judicial que generó la memecoin $LIBRA, un caso que terminó por dinamitar los puentes entre Novelli y las altas esferas del Gobierno.

Cómo se forjó la relación entre Milei y Novelli antes de $LIBRA

Después de que el token haya subido estrepitosamente y luego se desplome, Javier Milei indicó que no estaba «interiorizado en los pormenores del proyecto», como así también la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde explicaba que Mauricio Novelli era una de las personas detrás de Kip Protocol, una de las compañías involucradas en la memecoin.

«El pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain», informaron desde el gobierno, cuya información fue desmentida hasta por la propia empresa.

Sin embargo, el vínculo entre Novelli y Milei viene de mucho antes. En 2019, Mauricio Novelli y Jeremías Walsh fundaron el instituto N&W Professional Traders, en donde solía dictar y promocionar cursos el propio Milei.

«¿Estás interesado invertir en Bitcoin? Bueno, para invertir lo tenés que hacer como un profesional. Por eso, con la gente de N&W Professional Traders este 29 de enero vamos a hacer un curso sobre teoría económica, bitcoins y, sobre todas las cosas, sobre mercados. No te la podés perder: aprendé cómo invertir en el activo más importante del 2020«, decía el libertario en ese entonces en sus redes sociales.

Es más, una de las primeras polémicas de la gestión de Javier Milei antes de asumir es que promocionaba sobre los cursos cripto en su cuenta de Instagram incluso ya siendo presidente electo.