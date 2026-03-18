Rolex, BMW y propiedades de lujo: la lista de precios que consultó el impulsor de $LIBRA tras su renunión con Milei

El 29 de enero de 2025 quedó marcado como una fecha clave en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Ese día, pasadas las 19 horas, Mauricio Novelli ingresaba a la Casa Rosada junto a su hermana rumbo a la Secretaría General de Presidencia, pero su atención parecía estar dividida. Según la información revelada a partir del peritaje judicial de su teléfono celular, minutos después de pisar la sede gubernamental, el consultor se contactaba vía WhatsApp con una concesionaria para preguntar por el costo de un vehículo BMW modelo 240, iniciando así un frenético raid de consultas por bienes de altísimo lujo.

Según trascendió La Nación, el problema con el vehículo que le interesaba no era el precio, que en ese momento rozaba los US$ 100.000, sino la demora logística por la falta de stock en el país. Ante la espera obligada de tres meses, el consultor exigió inmediatez y le respondió al vendedor: «Si te llega a entrar una unidad física para comprar en el momento, avísame».

Al día siguiente, la agencia le ofreció una exclusiva camioneta X6 y un modelo M40i negro de máximo equipamiento, a lo que el operador contestó entusiasmado consultando si aplicaba la baja de impuestos y aclaró de inmediato sus intenciones de pago: «Cash… obviamente».

Este impulso coincidió de lleno con el momento cumbre de su gestión en las altas esferas del poder. Faltaban apenas unas horas para su nueva incursión en Balcarce 50, esta vez junto a su socio Manuel Terrones Godoy, el presidente Javier Milei y el empresario norteamericano Hayden Davis.

Ese histórico 30 de enero, Davis puso en marcha un complejo mecanismo de transferencias digitales que superaron los 4 millones de dólares, mientras que la Justicia logró probar que el 31 de enero Novelli recibió en sus propias cuentas al menos dos envíos por USDT 657.500 y USDT 37.500.

Eufórico por el encuentro que quedó retratado en una foto oficial, le escribió a un amigo para festejar en el exclusivo restaurante Roldán y le confesó: «Cerré deal tremendo».

LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD



Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA — Javier Milei (@JMilei) January 30, 2025

Propiedades exclusivas, relojes sin factura y vehículos blindados

El apetito del financista no se limitó a los autos deportivos importados. El expediente judicial demuestra que, horas antes del encuentro con el primer mandatario, se contactó con distintas inmobiliarias buscando lotes millonarios en la zona norte del conurbano bonaerense.

Al consultar por el barrio privado Los Cardos en San Isidro, rechazó opciones perimetrales exigiendo terrenos internos, y luego evaluó otra parcela en Finca Sarmiento cotizada en US$ 1.200.000. Además, coordinó una visita para un lujoso departamento en Vicente López con vista al río, terraza y pileta propia, una operación inmobiliaria que finalmente se frustró cuando el caso explotó de manera mediática a mediados de febrero.

Fuente: La Nación.

Los mensajes recuperados por los peritos del Ministerio Público Fiscal también exponen una marcada obsesión por adquirir relojes Rolex de altísima gama, pero con una condición estricta que encendió las alarmas de los investigadores judiciales.

Al dialogar con una vendedora sobre el exclusivo modelo Daytona, Novelli dejó en claro su intención de evadir los controles impositivos y se sinceró de forma contundente mediante un audio: «No tengo problema en pagarlo, el tema es la factura, si hubiera alguna manera… viste… yo los otros dos los compré con factura, pasa que ahora estoy complicado con el blanco».

Finalmente, el raid de insólitas consultas de aquella agitada última semana de enero concluyó con un pedido directamente vinculado a su seguridad personal, en medio de los millonarios y repentinos movimientos de la memecoin oficialista. En la tarde noche del viernes 31, el consultor se comunicó con un contacto agendado como Ezequiel para averiguar cuánto costaba blindar completamente una camioneta Toyota SW4 o un modelo de la marca Peugeot.

Tras recibir un presupuesto tentativo a través de un mensaje de voz, Novelli le pidió una propuesta formal para el lunes siguiente y justificó su apuro con una frase alarmante: «Yo quiero blindarlo completo, que no me pase nada».