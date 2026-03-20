Causa $Libra: la explicación del fiscal Eduardo Taiano por las demoras en la investigación

En medio de los cuestionamientos por el avance de la causa Libra, el fiscal Eduardo Taiano afirmó que las demoras estuvieron vinculadas al sumario administrativo dispuesto por el procurador Eduardo Casal. La Fiscalía sostuvo que las medidas se tomaron con resguardo del proceso y de la información sensible.

Según informó la propia Fiscalía, Taiano señaló que, tras el secuestro de dispositivos electrónicos, se ordenó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). También precisó que el expediente siguió su curso con informes preliminares y finales.

Taiano habló de la causa Libra y vinculó las demoras al sumario de Casal

El fiscal indicó que el 17 de noviembre pasado se emitió un informe preliminar que consignó que el trabajo estaba “en curso”. Remarcó que ese documento era “privado” y que no contenía conclusiones definitivas sobre el material analizado.

El presidente Javier Milei junto a Hayden Davis, impulsor de $LIBRA, en Casa Rosada. Foto: archivo.

La Fiscalía agregó que el informe final con “conclusiones rigurosas” fue elevado el 13 de enero de 2026. Luego fue incorporado al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026 y quedó disponible para las partes antes de la difusión pública de documentos vinculados a la causa.

Natalia Volosin, la citación y la investigación penal

Taiano también explicó que la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin respondió a un pedido de una de las partes querellantes. Según la versión oficial, la medida buscaba atender las inquietudes por la filtración de documentación privada de los imputados.

Esa citación, de acuerdo con la Fiscalía, fue dejada sin efecto cuando se conoció que Casal había iniciado un sumario administrativo. La resolución fue identificada como Res PER 171/2026 y también derivó en una investigación penal por esa irregularidad.

La denuncia por la filtración quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20, bajo la causa N° 1007/2026. En ese marco, la fiscalía buscó separar ese trámite del expediente principal para preservar la investigación en curso.

En el cierre del planteo, Taiano ratificó su “compromiso con el avance de la investigación”, el “respeto de las garantías procesales” y la “adecuada preservación de la información sensible”.