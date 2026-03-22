Causa $Libra: el peritaje al celular de Mauricio Novelli revela pagos mensuales a Javier Milei

La causa por la criptomoneda $LIBRA entró en una fase crítica. El peritaje realizado por la DATIP al celular de Mauricio Novelli —socio del proyecto y lobbista cercano al oficialismo— sacó a la luz una trama de sociedades offshore y, lo más grave, un registro de pagos directos que salpican al entorno de Javier Milei.

La justicia federal, bajo las órdenes del juez Marcelo Martínez De Giorgi, analiza una compleja ingeniería financiera diseñada para mover capitales fuera del radar estatal.

Según lo publicado por Infobae sobre la investigación, Novelli y su socio, Jeremías Walsh, operaron a través de firmas en Delaware, Islas Vírgenes Británicas y Caimán. El expediente detectó movimientos en cuentas de Panamá y Miami apenas horas antes de reuniones estratégicas en la Casa Rosada.

A raíz de esto, los investigadores cruzan estos datos con el colapso de $Vulcano, un token previo promocionado por el mandatario que dejó un tendal de pérdidas por 285 millones de dólares.

¿Sueldos en cripto? Los pagos bajo la lupa en la causa $LIBRA

Uno de los hallazgos más comprometedores en el teléfono de Novelli es el registro de la firma N&W Profesional Traders. Según los documentos, existía un esquema de pagos mensuales en la criptomoneda estable USDT destinados al actual Presidente:

Etapa Diputado: Los pagos habrían sido de 2.000 dólares mensuales.

Los pagos habrían sido de mensuales. Etapa Presidencial: Tras la llegada al poder, la cifra habría ascendido a 4.000 dólares .

Tras la llegada al poder, la cifra habría ascendido a . Coordinación: El 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento de $LIBRA, los chats muestran que el tuit promocional de Milei se publicó minutos antes de que el contrato de inversión fuera público, lo que sugiere una maniobra coordinada para inflar el precio.

El «Gatekeeper» y el tarifario de la Casa Rosada

El peritaje no solo revela negocios cripto, sino que posiciona a Novelli como un «filtro» de acceso al poder. En el dispositivo se hallaron pruebas de un esquema de acceso VIP:

Patrocinios: En eventos como el Tech Forum 2024, se habrían cobrado hasta 50.000 dólares para gestionar acercamientos con el Presidente.

En eventos como el Tech Forum 2024, se habrían cobrado hasta para gestionar acercamientos con el Presidente. Ofertas irrevocables: Borradores de negocios por 10 millones de dólares que incluían diálogo directo con Karina Milei y otros ministros.

Borradores de negocios por que incluían diálogo directo con y otros ministros. Merchandising de Estado: Proyectos para acuñar monedas físicas con la cara de Milei, gestionados mediante visitas oficiales documentadas en el celular incautado.

La figura penal: ¿Pump and Dump o Corrupción?

El fiscal Eduardo Taiano busca determinar si se trató de una maniobra de «Pump and Dump»: usar la influencia presidencial para disparar el precio del token (que llegó a valer 5 dólares) para que un grupo selecto vendiera en el pico antes del derrumbe.

Sin embargo, el punto legal más delicado roza el Artículo 92 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Presidente recibir cualquier ingreso extra a su sueldo oficial, indicó Infobae.

Si se comprueba que los pagos de Novelli continuaron con Milei en ejercicio, la causa escalaría hacia delitos de dádivas, corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública.