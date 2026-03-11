Una obra social deberá darle cobertura total de una costosa medicación a una afiliada en Neuquén

Una afiliada a una obra social de Neuquén obtuvo un fallo favorable en la justicia federal, y tendrá cobertura del 100% en un costoso medicamento para la esclerosis múltiple que padece. Debe comprar uno cada seis meses mientras lo indique su médico tratante. Antes recibía una del 70%.

La sentencia la dictó la jueza federal civil de Neuquén, Carolina Pandolfi, y la obligación recae en la obra social de Petroleros Privados (Ospepri). El argumento de la entidad era que “la cobertura del medicamento no resulta obligatoria por no encontrarse prevista en la normativa que establece sus obligaciones”.

Pidió que se cite como tercero al Estado nacional (a través del ministerio de Salud) y a la superintendencia de Servicios de Salud “en su carácter de administrador del Fondo Solidario de Redistribución del Seguro Nacional de Salud.

La Nación se opuso y dijo que, en cambio, debía involucrarse a la provincia de Neuquén, en tanto garantizar el derecho de sus habitantes al acceso a la salud se trata de una materia no delegada al Gobierno Federal.

La jueza no hizo lugar, y tuvo en cuenta como “hecho nuevo” que a la mujer le otorgaron un certificado de discapacidad. Esto “constituye una modificación sustancial de la plataforma fáctica» que tuvo en cuenta para un fallo anterior, en el cual limitó la cobertura al 70%. Ahora está «amparada por un nuevo régimen normativo”, dijo la magistrada.

Por otra parte, señaló que ”ningún vínculo jurídico mediaría entre la obra social y la Provincia, y mucho menos entre el Estado Nacional y la Provincia, en tanto es únicamente el Estado Nacional el creador y regulador del referido Fondo Solidario de Redistribución, en cuya virtud se lo trajo a juicio”.

En conclusión la paciente, que actuó con el patrocinio de los abogados Hernán Milton Kees y Analía Dabus, deberá recibir la cobertura de la medicación Ocrelizumab, dos envases de 300 mg cada 6 meses “en forma continua mientras así lo indique su médico tratante, integralmente, es decir, al 100%”.