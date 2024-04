Una reunión, una foto y una polémica que JSRN intenta aplacar

La participación del intendente de Choele Choel, Diego Ramello, en una reunión con jefes comunales radicales y la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, generó una polémica que el propio protagonista no imaginó y que desde el gobierno de Juntos Somos Río Negro se intenta bajar.

Ramello fue el único dirigente del espacio provincial que acudió al encuentro convocado por la diputada en Cipolletti. La dirigenta difundió la foto y los nombres de los asistentes, además de enumerar que se habló de obras municipales, estado de expedientes y articulación, la comunicación oficial se encabezaba con la frase “Rumbo al 25 de Mayo” y luego menciona que “se expuso sobre la necesidad de que el gobernador Weretilneck adhiera al Pacto del 25 de Mayo”.

El intendente de Choele Choel, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, dijo que su asistencia tuvo la intención prioritaria de buscar destrabar la obra paralizada de la rotonda de su ciudad, ubicada en la intersección de las rutas 22 y 250. “Fui convocado, no sabía quiénes iban a ir, pero yo iba a informar esa realidad que nos preocupa. Estoy convencido que hice bien”, afirmó.

El ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz, intentó también minimizar la polémica cuando RÍO NEGRO le consultó: “Cualquier referente político tiene que hacer su estrategia para lograr el diálogo y si nosotros le pedimos al Gobierno nacional diálogo, entendemos que esa reunión está dentro de la habitualidad de la política, no queremos abrir ninguna grieta en ese sentido ni especulaciones por una fotografía”, sentenció.

Lutz explicó- al igual que Ramello- que el propio intendente de manera previa les comunicó su asistencia al encuentro, algo que calificó como una “cortesía” del jefe comunal, al que definió como un “excelente dirigente”.

Aún con los paños fríos a la polémica, el ministro deslizó que el Gobierno provincial entiende que “las estrategias de gestión deben ser integradas porque a la provincia le preocupa la obra pública paralizada por Nación” y enumeró no solo la rotonda de Choele Choel sino también obras en Bariloche, planes directores de agua y otras tareas con financiamiento nacional frenadas.

“La premisa del gobernador Alberto Weretilneck es el pedido de apertura al diálogo. Claramente no estaría ocurriendo por un cambio de perspectiva que le dio a la política el Gobierno nacional”, afirmó Lutz, quien no quiso entrar en disputas respecto de la intencionalidad de la diputada libertaria de difundir la reunión y la mención al Pacto de Mayo.

Ramello explicó que la alusión al Pacto de Mayo fue un “2 por ciento de la reunión, al finalizar” y dijo que la diputada Villaverde expresó sus consideraciones respecto de la importancia de la asistencia de los gobernadores al encuentro convocado por Milei. Aclaró que no se firmó ningún documento ni se lo instó a sumarse a las filas libertarias.

Weretilneck es crítico de la gestión nacional y por ahora no confirma su asistencia y firma al Pacto de Mayo lanzado por el presidente en la apertura de sesiones parlamentarias.

La obra paralizada que afecta a múltiples actores

El intendente dijo que su misión fue reflejar la problemática que genera la obra paralizada, no solo en lo local sino también a nivel provincial porque por allí transitan los camiones frutícolas hacia el puerto de San Antonio, el tránsito petrolero que se dirige a Bahía Blanca, otros transportes y es la vía de conexión turística para Las Grutas y la cordillera. Las tareas quedaron frenadas en un 60% de ejecución.

Lutz dijo que la provincia no puede intervenir porque es una tarea de jurisdicción nacional, pero aún así mostró preocupación por la inseguridad que se genera en el sector ante la obra detenida. Desde el municipio se destinó un camión regador exclusivo para ese sector y en los últimos días trabajó en contener el sector afectado por las lluvias.

“Mi responsabilidad número 1 es con los vecinos de Choele y así me he reunido y he tocado todas las puertas posibles por esta obra, lo hice el año pasado con el senador Martín Doñate que tampoco es de mi espacio político”, afirmó el intendente que también meses atrás fue a ver al diputado Miguel Pichetto y se reunió con autoridades de Vialidad Nacional. “No quiero tener una posición cómoda de decir que el problema es de Vialidad nacional, no voy a mirar para el costado”, enfatizó.

El jefe comunal insistió en su objetivo superior por la obra de la rotonda que inició el gobierno de Alberto Fernández en 2022 y se paralizó también en ese período, en agosto de 2023. “No puedo darme el gusto de no tocar todas las puertas posibles” y dijo que se llevó de Villaverde el compromiso de poner el tema en agenda como prioridad ante los funcionarios del Ejecutivo nacional.