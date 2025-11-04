UNRN: separaron al secretario general Luis Vivas a la espera de una investigación interna

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; decidió «mantener vigente» el contrato del secretario general Luis Vivas «aunque sin las funciones ni responsabilidades propias del cargo» luego del escándalo provocado por actitudes del docente durante el acto en el que Rita Segato fue distinguida con el doctorado honoris causa de la universidad.

El pasado viernes Torres le solicitó la renuncia a Vivas y le fue aceptada de inmediato pero el cambio de postura se produjo a partir de un reclamo efectuado por numerosas integrantes la comunidad universitaria para que se inicie una investigación sobre «el desempeño y accionar» de Vivas «por conductas patriarcales y misóginas sucedidas a lo largo de muchos años en la universidad».

El rector explicó en una comunicación interna que tomo esa determinación «con el fin de evitar que la eventual apertura de una investigación quede sin efecto -en tanto la persona involucrada ya no formaría parte del personal de la Universidad» y que la decisión «tiene como único propósito posibilitar que se instrumente una investigación interna si así lo determina el Área de Género correspondiente»

Torres defendió el «debido proceso», la «presunción de inocencia» y el «respeto irrestricto de los derechos de todas las partes involucradas» y dijo que «la Universidad asegura tanto la continuidad administrativa necesaria para un eventual actuación institucional como el compromiso con los principios de verdad, justicia y cuidado de las personas que integran nuestra comunidad».

Carta pública al recto de la UNRN

A partir de la situación generada con el docente Luis Vivas, un numeroso grupo de docentes, no docentes, estudiantes, graduadas e investigadoras de la UNRN, con el acompañamiento de hombres y mujeres de otros ámbitos pidieron la apertura de una investigación interna.

«Las mujeres que firmamos al pie, trabajadoras nodocentes, docentes, estudiantes, graduadas e investigadoras de la Universidad Nacional de Río Negro, nos manifestamos públicamente en favor de que la UNRN disponga de manera inmediata la apertura de una investigación adecuada que arroje luz sobre el desempeño y accionar del docente Luis Vivas, secretario general del Rectorado hasta el momento y Presidente de la Fundación de la UNRN, quien es señalado por diversas mujeres de la comunidad universitaria por conductas patriarcales y misóginas sucedidas a lo largo de muchos años en la universidad».

«Según trascendió públicamente, Usted le solicitó la renuncia a Vivas, lo cual representa un acto valioso que subrayamos y valoramos. Pero eso no es suficiente».

«No se trata sólo de sacar a una persona sino de desmantelar una trama de impunidad simbólica y material que permite que comportamientos sexistas y misóginos se naturalicen en los espacios académicos».

«Por ello, le pedimos que active el protocolo de género y disponga de forma inmediata la apertura de una investigación que permita que todas las afectadas por este funcionario podamos presentarnos a relatar las experiencias vividas o presenciadas, garantizando que no habrá represalias ni costos académicos o laborales por denunciar».

«Son y somos muchas las mujeres que presenciamos, supimos o participamos como víctimas, en silencio, las situaciones con este funcionario, ex docente, ex director de carrera y actual docente consulto a lo largo de todos estos años».

«Creemos que en una universidad democrática y emancipadora no pueden convivir prácticas que desvalorizan el saber, la palabra y el cuerpo de las mujeres».

«¡Anselmo, es ahora!».