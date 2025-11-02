Un episodio incómodo en Viedma derivó en el apartamiento de un funcionario de la UNRN

Una situación incómoda que se generó días atrás mientras exponía la antropóloga, teórica y activista feminista Rita Segato, tras ser distinguida con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma, derivó en denuncias públicas y el pedido de renuncia por parte del Rectorado hacia el secretario general de la casa de altos estudios, Luis Vivas.

El episodio desencadenante fue que el funcionario de la universidad profirió una serie de bostezos sentado en la primera fila del auditorio del Centro Municipal de Cultura de Viedma y esa situación fue advertida por la homenajeada, quien desde el escenario solicitó el cese de su actitud porque la distraía en su alocución.

Sobre el escenario también estaba el rector Anselmo Torres que al día siguiente, luego de ese hecho y de recibir diversas denuncias y expresiones de mujeres y organizaciones feministas contra el funcionario de alto rango de la UNRN, decidió pedirle su apartamiento que se haría efectivo desde este lunes.

En el auditorio del Centro Municipal de Cultura de Viedma se realizó la distinción y se produjo el incidente que terminó con un funcionario apartado. Foto: Gentileza UNRN

El video con el recorte de la advertencia de Segato al funcionario encendió la polémica rápidamente en Viedma y se multiplicó el malestar entre distintos grupos de mujeres, muchas de ellas trabajadoras, estudiantes y docentes de la institución educativa que denunciaron haber padecido “maltrato, hostigamiento y acoso sexual” por parte del secretario general de la UNRN.

Esa situación precipitó la actuación del rector, sumado a otro componente como la posible renuncia de la antropóloga y referente feminista a la distinción del doctorado honoris causa que acababa de recibir.

En un comunicado posterior, escrito por trabajadoras de la UNRN, legisladoras, concejalas e integrantes de la Red Interinstitucional de Género y Diversidad de Viedma, señalaron que el bostezo del funcionario fue “obsceno” y lo consideraron como “un acto político de desvalorización de los saberes y la palabra de la mujer que estaba enfrente, en este caso, ni más ni menos, que Rita Segato”.