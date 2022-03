UPCN se encamina a aceptar el 24% de aumento a los estatales de Río Negro

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Río Negro dará el visto bueno al ofrecimiento del gobierno rionegrino en la última paritaria que consiste en un 24% para el semestre, dividido en cuatro tramos (7% en marzo, un 3% en abril, un 6% en mayo y un 8% en junio).

La información se deslizó esta jornada, durante la Mesa Directiva del gremio que lidera Juan Carlos Scalesi, que fue crítica antes de la última paritaria pero luego valoró la nueva propuesta gubernamental del 24%, considerando que UPCN venía reclamando ese porcentaje

En el debate de la reunión, la postura se enfila para su aceptación aunque se admite que la conformidad de lo ofrecido no es plena. “Pero, es cierto que la cosa se modificó en el último mes. Dijimos que UPCN no concurría si no existía un 24% y se planteó un 23% en la Función Pública, pero después se consultó con la gobernadora y se llegó al 24%”, fue un argumento planteado en favor del voto positivo.

Este martes habrá una resolución definitiva y no se descarta que el sindicato encabezado por Scalesi, dará el visto bueno a la oferta salarial por parte del gobierno de Arabela Carreras.

Mientras tanto, ATE reunirá las bases a partir del miércoles y Unter tendrá recién una definición a partir de este viernes en el habitual Congreso que debatirá el aumento propuesto.

Por otra parte, la Provincia confirmó el cronograma de sueldos y comenzará a abonarlos a partir del martes 5 de abril. La semana pasada los recibos de marzo se liquidaron con un 6% de aumento y si la propuesta se cierra con un 7% para ese mes, los pagos correspondiente a abril serán de un 4% (el 3% ofrecido para ese mes más 1% retroactivo de marzo).