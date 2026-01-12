Corte total en la Ruta 40 en el sur de Neuquén por un reclamo municipal

Trabajadores del municipio de Junín de los Andes lanzaron un corte sobre la Ruta Nacional 40 este lunes para exigir una recomposición económica que eleve sus salarios desde los $262.000 que cobran en la actualidad.

La medida se lleva adelante a la altura del puente sobre el río Curruhué, camino a la vecina ciudad de San Martín de los Andes.

Azucena Quintriqueo, representante zonal de ATE, indicó que la interrupción del tránsito se mantendrá hasta que reciban una respuesta de la intendencia, con la que se reunieron la semana pasada aunque sin avances.

Según explicó, los trabajadores afectados no son de planta permanente e ingresaron al municipio por contrato, bajo un programa de entrenamiento laboral y contención social. «Son alrededor de 500 los que hoy están de paro y algunos decidieron cortar la ruta», precisó.

El Ejecutivo les propuso iniciar el nuevo año con aumentos por Índice de Precios al Consumidor (IPC), en línea con la paritaria municipal que se cerró en diciembre. Sin embargo, los incrementos se ofertaron sobre los últimos salarios registrados, en su mayoría inferiores a los $300.000.

«Lo que están pidiendo es una recomposición salarial para llegar, al menos, hasta los $500.000 y que a partir de ahí se cuenten los incrementos por inflación», añadió Quintriqueo, quien detalló que el sector atrás del reclamo, por las características de su vínculo laboral, no está representado formalmente por ATE, sino por la CTA.

Corte en la Ruta 40: paso habilitado cada dos horas

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la referente sindical consideró que el monto que paga el programa de desarrollo laboral «es una miseria» y lo contrastó con lo ocurrido el mes pasado, cuando una ordenanza aprobó un aumento salarial considerable para los funcionarios políticos de la localidad, que finalmente debieron dar marcha atrás.

El corte empezó esta mañana e incluye habilitaciones al tránsito cada dos horas, explicó la vocera de ATE.

La medida se desarrolla en una de las rutas de alta circulación turística, especialmente en esta época del año, ya que permite conectar la zona del centro de Neuquén y el Alto Valle con el sur de la provincia a través de Junín y San Martín de los Andes.