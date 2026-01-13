Maíz en las alturas: la inédita apuesta del INTA y un laboratorio franco argentino en el norte de Neuquén

Un inédito ensayo con maíces adaptados a las exigentes condiciones climáticas del norte de Neuquén fue puesto en marcha recientemente por la agencia de extensión rural del INTA en Chos Malal y el laboratorio LILAB S.A, de capitales franco argentinos.

La prueba se concretó por medio de un convenio entre el organismo y la compañía, para estudiar el desempeño agronómico y nutricional de materiales genéticos capaces de completar su ciclo en periodos productivos cortos.

En un comunicado enviado a Diario RÍO NEGRO, desde el INTA explicaron que el ensayo se lleva adelante con maíces precoces e hiperprecoces en campos bajo riego de Lileo y Chos Malal.

Entre los parámetros a analizar, se estudia la emergencia, la sanidad, el comportamiento frente al estrés hídrico, la velocidad de llenado de grano y el rendimiento por hectárea, además de «su aporte potencial como forraje conservado», indicó el documento.

«El objetivo central es identificar materiales que permitan asegurar reservas para el invierno, un cuello de botella histórico para los crianceros y productores ganaderos de la zona», indicaron desde el INTA.

Los ensayos se realizan sobre campos de productores. Foto: gentileza.

Maíces precoces e hiperprecoces: las ventajas para producirlo en el Norte Neuquino

Respecto a las ventajas de los maíces precoces e hiperprecoces, permiten «sembrar más tarde, escapar a las heladas tempranas, reducir riesgos productivos y generar biomasa notablemente menor que los maíces tradicionales«, una condición especialmente destacada en una región como la del Norte Neuquino, donde los escenarios de sequías son recurrentes y los eventos climáticos extremos empezaron a ser más frecuentes.

«En regiones de altura, con veranos breves, estas características son decisivas para garantizar estabilidad productiva«, explicaron en la misiva oficial.

El convenio con LILAB fue destacado, además, por impulsar «un esquema de trabajo conjunto entre el sector privado y la investigación pública», orientado a la innovación «en territorios rurales donde la disponibilidad de opciones tecnológicas suele ser limitada«.

De acuerdo a los técnicos del INTA, los primeros resultados «muestran materiales con muy buen comportamiento», abriendo posibilidades concretas para ampliar la oferta forrajera local y reducir la dependencia de compras externas, tanto en los sistemas ovinos y bovinos como los caprinos, que es más extendido en ese sector de la provincia.

Señalaron que, de mantenerse los resultados promisorios, la región «podría incorporar de manera estable estos materiales».

Chivito del Norte Neuquino: amplían la denominación en origen

La agencia del INTA en Chos Malal resaltó también las tareas para desarrollar la ganadería de la zona y anunció la ampliación del sello de denominación en origen para los chivos que se faenan en el matadero de Andacollo, que pasó de tránsito municipal a provincial.

Con el cambio de categoría, el complejo podrá ampliar su alcance comercial y llegar a un mayor número de productores y crianceros que hasta ahora «tenían dificultades logísticas o económicas para certificar su producción», se destacó.

La institución estima que en la actualidad se crían alrededor de 120.000 chivitos en condiciones de ser certificados, en contraste con los 12.000 que efectivamente se certificaron en la campaña 2024-2025. «Esto nos marca un horizonte de expansión significativo para los próximos años«, agregó en su documento el INTA.

La habilitación del matadero de Andacollo servirá como «un impulso directo» al aumento del número de chivitos certificados, ya que, en la práctica, reducirá costos, facilitará procesos y diversificará los puntos de faena autorizados.

Destacan la proyección caprina del Norte Neuquino. Foto: gentileza.

Además de los beneficios en materia de comercialización, se informó que el alcance provincial también permitirá incrementar la cantidad de crianceros beneficiados por el incentivo ganadero, que paga hasta un 80% más.

«El Norte neuquino tiene el potencial —y ahora también la infraestructura— para multiplicar por diez la cantidad de chivitos certificados y consolidarse como un modelo nacional en carnes con denominación de origen», concluyó el mensaje del organismo agropecuario.