Espacio recreativo de Altos del Limay: se sumaron atracciones temáticas y mobiliario renovado

Con la presencia del intendente Mariano Gaido, la ciudad habilitó este sábado las obras del nuevo espacio público en Altos del Limay. Se trata de la remodelación de un predio de más de 20 años de antigüedad, el cual ahora ofrece instalaciones accesibles para toda la familia.

Con una inversión de 300 millones de pesos, se transformaron 5.600 metros cuadrados. La intervención principal consistió en un área de 400 metros cuadrados de juegos delimitada por las calles Remigio Bosch, Cristo Rey, Teniente Candelaria y Costa del Limay. Allí, el protagonista es un «mangrullo imperial» equipado con zonas para escalar, sogas y toboganes.

Además, el sector incorporó hamacas, calesitas, equipamiento adaptado para personas con discapacidad, iluminación, mesas, bancos, veredas y una posta saludable.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, detalló que los trabajos se financiaron a partir del superávit de las cuentas públicas locales. “Somos un Estado sumamente eficiente, pero no ausente. Acá estamos presentes con esta inversión, que era un pedido de los vecinos”, destacó la funcionaria, quien subrayó el sentido de pertenencia que tiene la comunidad con la arboleda del lugar.

Por su parte, los representantes barriales celebraron la finalización de la remodelación. Flavia Capuccio, presidenta de la comisión vecinal, expresó que «es una alegría enorme» ya que aguardaban esta mejora hace tiempo.

En la misma línea, el vicepresidente Diego Constanza resaltó que era vital poder ofrecerles a los niños de la zona «un lugar que no sea peligroso, que los atraiga, los divierta y que esté cerca de su casa».

En tanto, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, remarcó que el objetivo de la gestión es abarcar distintos puntos de la capital, trabajando simultáneamente en el sur, oeste y este.

Un plan de 34 plazas temáticas

El diseño de estos espacios públicos forma parte de un plan de la actual administración que proyecta alcanzar los 34 parques temáticos distribuidos por la ciudad para acompañar el crecimiento poblacional.

El proyecto en Altos del Limay se suma a una lista de inauguraciones recientes, entre las que se encuentran el Parque Benteveo en el Paseo Costero, el Parque Mafalda en Confluencia y el Parque de los Bomberos en el barrio Belgrano.

La capital ya cuenta también con otros puntos de encuentro como el Parque de los Dinosaurios (Unión de Mayo), La Trochita (Parque Central Oeste), el Fuerte Medieval (Parque Jaime de Nevares) y el Zorro Kuyen (Parque Norte), entre otros.