Javier Milei prepara la Argentina Week en París en busca de inversiones y respaldo político

El Gobierno prepara la segunda edición de la Argentina Week, que se realizará en París en un contexto marcado por la incertidumbre económica y las tensiones políticas internas. El presidente Javier Milei viajará el martes 29 y buscará que el encuentro deje “anuncios concretos”, una diferencia que la Casa Rosada pretende establecer respecto de la edición realizada en Nueva York en marzo.

Argentina Week: Milei reúne a gobernadores y empresarios en medio de la tensión económica

Infobae recordó que la actividad económica atraviesa uno de los principales desafíos para el oficialismo. El EMAE de julio registró una caída mensual del 2,9% y una baja interanual del 1,4%, mientras el riesgo país superó los 600 puntos. A esto se suma el aumento de la pobreza y la discusión pendiente por la reforma política y el Presupuesto 2027.

Según el medio nacional, en París, el Gobierno anticipa la firma de un convenio con el GAFI y nuevas medidas vinculadas al RIGI. También habrá paneles sobre energía, agroindustria, pesca, economía del conocimiento e inteligencia artificial. Milei mantendrá además una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, y recibirá una condecoración.

La Casa Rosada busca darle al viaje un fuerte componente político. Hasta el momento, confirmaron su presencia 13 gobernadores, entre ellos Jorge Macri, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Martín Llaryora y Alberto Weretilneck. Sin embargo, desde las provincias aclararon que la participación apunta a fortalecer vínculos con empresas e inversores y no implica necesariamente un respaldo a las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

La comitiva presidencial incluirá a Karina Milei, el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Fabián Fernández. También participarán empresarios de sectores energético y agroindustrial.

Con información de Infobae