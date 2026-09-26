Nueva alerta por lluvia en la cordillera de Neuquén y Río Negro: las zonas y horarios más complicados por el temporal

La región cordillerana ya atraviesa su cuarto día de alerta por lluvias persistentes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte e informó que este sábado, 26 de agosto, se espera un nuevo temporal que afectará distintos sectores de Neuquén y Río Negro.

Aunque no alcanzará la intensidad del jueves pasado, no se descarta que cause nuevas complicaciones en los sectores que aún buscan recuperarse.

Las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta: horarios más complicados

El organismo nacional informó que algunos sectores de Neuquén y Río Negro serán afectada por «lluvias persistentes de variada intensidad». Tras esto detalló que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local.

En el informe se remarcó que no se descarta la «posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas».

De acuerdo al mapa de alertas compartido por el Servicio Metrológico Nacional (SMN), las zonas afectadas son:

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Los Lagos

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

La franja horaria de mayor intensidad del temporal será la tarde, aunque las lluvias aisladas y los chaparrones aislados podrían permanecer hasta la noche.