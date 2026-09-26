Baja sensible para Racing de cara al choque de mañana ante Boca por Copa Argentina

Malas noticias para Racing. A horas del cruce ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, se confirmó la desafectación de Lautaro Díaz de la lista de convocados por la Academia para dicho encuentro.

El delantero presenta una lesión muscular; más concretamente, una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo, por lo que no estará disponible para el partido de este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito.

De esta forma, el técnico de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, deberá definir ahora quién ocupará su lugar, siendo Adrián «Toto» Fernández y Tomás Conechny las principales alternativas para reemplazarlo en el frente de ataque.

Estos son los convocados para enfrentar a Boca por los 1/4 de final de la @Copa_Argentina 🩵🤍 pic.twitter.com/4FGCWF0ILx — Racing Club (@RacingClub) September 26, 2026

Entre las novedades de la lista aparecen además Ezequiel Cannavo y Matías Pérez, quienes vuelven a estar disponibles. Cannavo se había perdido el encuentro ante Sarmiento de Junín por una sobrecarga en el aductor derecho, mientras que Pérez se recuperó de un esguince en el tobillo derecho.

La Academia llega al clásico tras romper una larga racha sin victorias, tras haber doblegado a Sarmiento en el Cilindro por 3-1, por lo que la misión será, manteniendo esa base, intentar seguir en la senda del triunfo.

El cuerpo técnico no tenía previsto realizar grandes modificaciones, aunque la baja de Díaz obliga a buscar una variante en el ataque.

El partido tendrá lugar este domingo desde las 17, con Racing y Boca en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. La Academia viajará este sábado por la tarde a Rosario en micro para afrontar el duelo en el Gigante de Arroyito.