Liga Confluencia: Deportivo Roca ganó, sigue en lo más alto y Regina no le pierde pisada

La 8° fecha de la Liga Confluencia comenzó con tres adelantos por la participación de los cuatros equipos que disputan el Regional Amateur. Hubo acción en Cipolletti, Allen y Fernández Oro.

Deportivo Roca sumó un importante triunfo como visitante frente a Fernández Oro. El Naranja se impuso por 2-0 con goles de Luca Cañumil y Lautaro Bórquez para seguir en lo más alto del torneo.

Con el triunfo, el equipo de Medina se ubica líder con 17 puntos. Por otro lado, el trueno verde está 12° en el Clausura con 6 unidades, aunque está último en la tabla acumulada y por ahora estaría descendiendo.

En Allen, en un duelo de equipos que juegan Regional Amateur, Atlético Regina (14) dio el golpe y venció por 2-0 a Unión (13), con anotaciones de Tobías Rivas y Facundo Acuña. El Albo se recuperó de dos derrotas consecutivas (Roca por Liga e Independiente por Regional) y sigue en la pelea por el título, en busca del tricampeonato.

El festejo del Albo que no quiere despegarse de la pelea.

La fecha comenzó el miércoles con otro adelanto. Cipolletti igualó sin goles ante La Amistad y ambos quedaron lejos de la punta. La 8° fecha se completará el domingo con cuatro partidos que se disputarán desde las 15: Cimac-Petroleros, Norte-Pillmatún, Círculo-Catriel y Huergo-San Martín.

La tabla de posiciones del Clausura