La obra de la nueva rotonda entre las rutas 151 y 65 ya está en marcha: «En los próximos días va a haber desvíos de tránsito», afirmó Buteler

La obra se encuentra en la intersección entre Illia y Perón. Foto: Flor Salto.

La construcción de la nueva rotonda en la intersección de Arturo Illia y Juan Domingo Perón ya comenzó en Cipolletti. Tras el proceso licitatorio, el municipio adjudicó la obra a le empresa Ribeiro SRL y dio inicio a los primeros trabajos en uno de los nodos viales más transitados de la ciudad, donde confluyen el acceso a la Ruta Nacional 151 y el corredor de la Ruta Provincial 65.

El proyecto demandará ocho meses de ejecución, período durante el cual habrá modificaciones en la circulación para permitir el avance de las tareas. El intendente Rodrigo Buteler recorrió el lugar y confirmó que los trabajos se desarrollarán de manera continua. «Tenemos ocho meses de obra acá. Vamos a tener trabajando gente todos los días, de lunes a lunes», afirmó en sus redes sociales.

Foto: municipio de Cipolletti.

Los trabajos ya comenzaron y próximamente se esperan cambios en la circulación mientras avanza la obra

Buteler pidió paciencia a los automovilistas y anticipó que en los próximos días se implementarán desvíos de tránsito para garantizar la seguridad durante la construcción. «En los próximos días va a haber desvíos de tránsito para poder trabajar tranquilos», sostuvo.

La intervención contempla la construcción integral de una rotonda de gran porte, diseñada para recibir tanto tránsito liviano como pesado. Además, incluirá la pavimentación de los accesos, nueva señalización horizontal y vertical, iluminación LED, parquización y obras complementarias de infraestructura.

Entre las tareas más importantes figura el entubado del canal de riego en sentido norte-sur y del desagüe Curri Lamuel, una obra hidráulica que busca mejorar el escurrimiento y evitar anegamientos en ese sector de la ciudad.

Dos empresas pujaron por la obra de la rotonda de Cipolletti, nexo clave entre la Ruta 151 y la Ruta 65

La obra había sido licitada por el municipio con un presupuesto oficial de 1.380 millones de pesos. En la apertura de sobres se presentaron dos empresas: Perfil SRL, con una oferta de $1.472 millones, y Ribero SRL, que cotizó $1.350 millones. Finalmente, esta última resultó adjudicataria al presentar la propuesta económicamente más conveniente.

Para el municipio, la intervención permitirá resolver uno de los puntos con mayor conflictividad vial de Cipolletti, mejorando la fluidez del tránsito y reforzando la seguridad en un sector por el que circulan diariamente miles de vehículos.

«Es una de las obras más grandes que vamos a hacer. Arrancó una obra que va a ordenar vialmente gran parte de la ciudad», Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

La rotonda será el primer paso de un plan para transformar toda la Circunvalación

Durante la recorrida, el intendente también adelantó que la obra se complementará con otro proyecto de gran escala sobre la Circunvalación.

Según anunció, el 25 de agosto se realizará junto al gobernador Alberto Weretilneck la apertura de la licitación para construir la doble vía de ese corredor, desde la nueva rotonda de Illia y Perón hasta la Ruta chica.