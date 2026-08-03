Las rutas del Alto Valle reciben hasta un 78% más de tránsito que hace 10 años

La carga vehicular que reciben las rutas nacionales del Alto Valle, con el crecimiento de las ciudades, sus economías y el destape de la actividad hidrocarburífera en la zona, se tradujo en algunos tramos en un incremento exponencial del tránsito que llega hasta el 78,72% en la última década.

Vialidad Nacional contabiliza el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) en todas las trazas, lo que permite una certeza de lo que a diario los conductores evidencian en el volante: cada vez hay más tráfico.

Las rutas nacionales 22 y 151 son las dos principales trazas que transitan por el Alto Valle, por donde la circulación de camiones y vehículos vinculados a la actividad hidrocarburífera muestran un nuevo escenario, que se suma a la carga de la fruticultura, una de las principales economías regionales de Río Negro.

Según los datos estadísticos de Vialidad Nacional, existe un tramo de 12 kilómetros donde el impacto del tránsito creció un 78,72% entre 2015 y 2025. Ese es el trayecto de la Ruta Nacional 22 entre el acceso a Chichinales y Villa Regina, puntualmente del kilómetro 1117,31 al 1129,5, donde se pasó de tener un promedio de 5.100 vehículos por día a 9.115 automovilistas.

El segundo sector con más crecimiento en 10 años fue entre Allen y Cipolletti, donde varió un 59,22% de 10.300 vehículos a 16.400.

Pero esos sectores, a pesar de ser los que más crecimiento tuvieron en cuanto a la carga vehicular, no llegan al mayor volumen en la Ruta 22, que se concentra en un corto kilómetro entre la intersección de la Ruta 151 hasta el límite con Neuquén (un sector de la rotonda de Cipolletti) donde el año pasado en promedio pasaron 51.500 vehículos.

Ese tramo corto tiene además una particularidad llamativa porque es el trayecto de esta traza que en lugar de tener más circulación con los años, el tráfico disminuyó y pasó de contar con 56.300 vehículos diarios en 2015 a 62.600 en 2024 y una nueva curva de descenso en 2025, que cerró con 51.500 automovilistas (-8,52% en una década).

También en la zona de Cipolletti está el segundo tramo corto de la Ruta 22 de mayor volumen de vehículos diarios: desde el acceso a la ciudad, a la altura del kilómetro 1.213,98, hasta la intersección con la Ruta 151 (1,9 kilómetros), donde en 2025 pasaron 30.000 automóviles/camiones, un 15,38% más que una década atrás.

Otro dato que revelaron las estadísticas oficiales de Vialidad Nacional es que en todo el trayecto del Alto Valle, desde Chichinales hasta Cipolletti, la Ruta 22 tuvo menos carga vehicular entre el 2024 y el 2025. Un factor de impacto podrían ser los sectores que no están terminados y la preferencia por vías alternativas de los automovilistas, como puede ser continuar desde Roca hasta Cipolletti por la Ruta Chica, que pertenece a la jurisdicción provincial.

La circulación en la traza petrolera

En la Ruta Nacional 151, que presenta el deterioro más pronunciado en su cinta asfáltica, hay un tramo que se destaca sobre el resto por un incremento vehicular del 65,4% entre Cipolletti y Cinco Saltos. En 2025 el tránsito medio fue de 22.000 vehículos en los primeros kilómetros de Cipolletti y de 18.900 en el segmento siguiente hasta el límite con la localidad vecina. En 2015, el registro oficial unificaba estos dos tramos en uno con un tránsito de 13.300 vehículos al día.

En esta traza de jurisdicción nacional también tuvo un fuerte crecimiento el tramo de Cinco Saltos al acceso a la provincia de Neuquén por el Dique Ballester, donde pasó de recibir 7.500 vehículos por día en 2015 a 9.200 en 2025.

En los trayectos al norte y al sur de Catriel el movimiento tuvo una leve variación en una década, con un 2,22% de la intersección del Dique Ballester hasta esa ciudad y un 4,08% desde la localidad petrolera hacia el límite con la provincia de La Pampa.