Vecinalistas de un barrio pidieron un destacamento y un centro de salud en Cutral Co

La necesidad de contar con un destacamento policial y la instalación de un centro de salud fueron las principales demandas que plantearon vecinas de uno de los últimos barrios creados en Cutral Co. Lo formalizaron ante las y los concejales en la sesión de este jueves, y sostuvieron que es necesario atender a las necesidades relacionadas con la inseguridad.

Este jueves, un grupo de vecinas fue recibido por los ocho concejales que asistieron a la sesión ordinaria. La primera demanda que plantearon fue la de crear un destacamento policial en la barriada que tiene 15 años desde su creación y con el correr del tiempo se expandió hacia el oeste.

En un sector de la barriada a la que pertenencen las vecinas que resolvieron ir hasta el Concejo Deliberante, el problema más recurrente descripto es el de la inseguridad. Fueron víctimas de robos frecuentes, por parte de una persona joven que tiene consumos problemáticos de estupefacientes.

Si bien el vecindario se había organizado y se mantienen conectados mediante un grupo de WhatsApp que integra también la Policía, esta situación los sobrepasa. «Estamos viviendo la inseguridad por esta persona con consumos problemáticos. Estamos trabajando en un grupo de alerta y cuando los necesitamos, los móviles de la policía se hicieron presente», relató una de las mujeres.

La familia del joven se fue de la barriada y él solía permanecer en el sector junto a otros compañeros con los que -según denuncian los vecinos- perpetran los hechos delictivos. «La mayoría de los robos los sufrimos nosotros. Por eso pedimos un destacamento», refirió. Las vecinas son conscientes de la situación de salud de la persona, pero piden un abordaje conjunto con otras instituciones.

La casa donde vive el muchcho, que ahora está desocupada, fue cerrada por los propios habitantes del sector, para evitar que sea usurpada y que la situación de inseguridad se prolongue en el tiempo. «No queremos seguir viviendo con esta inquietud y, aún así la policía acciona rápido, pero sabemos que no pueden hacer más de lo que hacen», aportó.

Otra de las demandas es la de una sala de primeros auxilios o un centro de salud. Como esta barriada es nueva no cuenta hasta el momento con un lugar así como lo tienen otras de las dos ciudades. «No pedimos grandes instalaciones, sino un espacio para tener una contención como una salita que es tan importante», concluyeron.

Este sector situado al oeste de Cutral Co mantiene un crecimiento poblacional sostenido. En el área se construyó el colegio tecnológico de la UTN, se instaló un mayorista de mercaderías y las viviendas ya están cerca del parque de la Ciudad. Hace poco menos de un año se instaló un cajero automático del BPN.

Una vez que finalizaron su relato, desde el Deliberante se les indicó que iniciarían las gestiones pertinentes para avanzar en una respuesta a estas demandas.