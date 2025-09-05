Casi sin sobresaltos se aprobó el fondo millonario para dar créditos a comerciantes de Cutral Co y Huincul

La línea especial destinada a realizar un salvataje a comerciantes, emprendedores y jóvenes profesionales ya tiene luz verde para ser aplicada. Concejales de Cutral Co y de Plaza Huincul aprobaron su implementación al votar a favor de la creación del fondo de $3 mil millones de pesos, con tasas de interés preferenciales y hasta $25 millones por cada crédito. El dinero tiene origen en el ente autárquico intermunicipal El Mangrullo.

Los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza -de Cutral Co y Huincul, respectivamente- tienen el aval legislativo para que se ponga en marcha la línea especial de créditos, a través del ente autárquico intermunicipal El Mangrullo. Se busca sostener al comercio, emprendedurismo y profesionales que recién se inician en la actividad en un contexto adverso para estos sectores.

El anunció que hace siete días atrás hicieron los jefes comunales junto a la cámara que nuclea a los comerciantes, generó expectativas entre el sector aunque se debía esperar el respaldo de los concejales para que se pueda crear el fondo de $ 3 mil millones.

Ante esta situación es que los dos concejos llamaron a sesión extraordinaria para tratar el tema. El jueves por la noche, lo hizo Cutral Co y en una por momentos álgida discusión sobre la premura y el alcance del proyecto.

El oficialismo contó con el presidente Jesús San Martín, Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner, Elida González y Fabián Godoy defendieron la iniciativa y detallaron cuáles eran las ventajas para los futuros tomadores del crédito.

Desde la oposición, Omar Pérez que ya representa a La Libertad Avanza luego de dejar Comunidad criticó el apuro en tratar el tema, los requisitos para acceder y las razones por las que el Deliberante ya no definirá si se otorga o no el crédito, solo tomará conocimiento de lo que aprobó el organismo intermunicipal El Mangrullo.

Los cruces más fuertes se dieron entre el propio Pérez y sus pares Godoy y Rioseco. Aunque todos fundamentaron su postura. Los fundamentos más políticos fueron sostenidos desde el oficialismo y como respuesta a la delicada situación económica promovida por el gobierno nacional, cuyo espacio político se corresponde con el elegido ahora por Pérez.

Finalmente, al momento de votar, la aprobación provino de los seis concejales del frente Todos por Cutral Co. Mientras que Pérez se abstuvo y hubo dos ausentes: Plinio Rubilar y Maximiliano Navarrete.

Sin sobresaltos en Plaza Huincul

La sesión extraordinaria en Plaza Huincul se hizo este viernes. En este caso participaron seis de los siete concejales que votaron a favor. Se ausentó Sebastián Ávila.

El tratamiento fue muy veloz y solo fundamentaron su postura favorable el presidente del cuerpo, Daniel Vidondo (Comunidad) y Fernando Doroschenco (FyPN). Vidondo recordó -porque el proyecto no fue leído en la sesión, aunque si era conocido por los concejales- que en la operatoria no interviene el agente financiero. Se recordó que es una línea especial.

Mientras que Doroschenco calificó como «atinada» a esta línea de créditos. Resaltó la tasa «extremadamente baja» y que recodó que en la actualidad, para otros préstamos que otorga el ente El Mangrullo, Enim, el interés aplicado es del 34 %. Para estos casos, «quedará en 16,8 % , a 60 cuotas teniendo como certeza que se pagará lo mismo porque la cuota es fija».

«Es una medida acertada y espero que no quede en esto si no que trabajemos para el resto de los vecinos que no tienen licencia comercial para ver cómo llegar a ellos”, concluyó.

Cómo serán los créditos

Entre los requisitos que figuran para acceder a esta línea especial de créditos, los interesados deben contar con la licencia comercial al día (para los comerciantes) y para profesionales jóvenes, no superar los cinco años de vigencia del título habilitante para desarrollar la actividad.

Los postulantes tendrán que tener una residencia continua y ser contribuyentes de los municipios de, como mínimo, dos años. No ser deudor moroso del ente El Mangrullo y mantener la actividad económica dentro de la zona geográfica de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los créditos se suscribirán entre el ente intermunicipal y la persona solicitante. Tiene un lapso de hasta 60 cuotas para su devolución, que serán mensuales y consecutivas. La tasa deinterés que se devengará estará reducida en un 50 % de la que fija el banco Nación. El máximo a pedir será de 25 millones de pesos.

Las garantías exigidas serán según el monto solicitado. De hasta cinco millones se pedirá garantía personal; si no supera 10 millones con garantía solidaria: hasta 15 millones con garantías solidarias que tenga título de propiedad a su nombre o del solicitante, sin necesidad de prenda.

En el caso de hasta 20 millones de pesos se exigirá hipoteca, prenda o garantía suficiente según el Ente. Para los de 25 millones se deberá garantizarse con hipoteca, prenda, garantía.

Como en este caso, el organismo no deberá pedir autorización a los concejales de manera excepcional, si se dispuso que se deberá enviar la nómina de beneficiarios cada 15 días.