Vecinos de Balsa de Las Perlas protestan por provisión de agua y bloquean el paso a camiones: qué dijo el municipio de Cipolletti

Momento de tensión se están viviendo en Balsa de Las Perlas, vecinos bloquearon el paso de camiones por una de las vías hacia Neuquén en reclamo por la falta de agua en varios sectores del barrio, mientras se permite el paso de vehículos particulares y transporte público. Según los vecinos la protesta tiene como objetivo exigirle al municipio para una solución urgente.

Desde el municipio de Cipolletti afirmaron estar trabajando para mejorar el suministro del agua, «la semana que viene pondremos en funcionamiento la bomba de agua», indicaron a este medio.

Natalia Vallejos, una de las vecinas afectadas, contó a Radio RÍO NEGRO que llevan varios días sin suministro. Además, afirmó que la semana pasada presentaron un amparo a la Defensoría del Pueblo y hablaron con el secretario de Gobierno y con el intendente. «Hablamos con él y se comprometió a hacer un parche para que nosotros tengamos agua, lo cual no cumplió, se pasaron los días».

Frente a esa situación, la vecina afirmó que decidieron cortar parcialmente el paso de los camiones, «dejamos pasar a vecinos, ambulancias y transporte público» y agregó que «hasta no tener solución seguiremos acá».

Los vecinos señalaron que el municipio se comprometió a traer un camión extra de agua y coordinar la distribución mediante WhatsApp con el delegado municipal Jaime Flores, pero hasta el momento no ha llegado. «Cuando el camión de agua realmente llegue, nosotros vamos a levantar el corte», sostuvo la vecina.

«Ahora las cisternas están en estado deplorable porque no han tenido mantenimiento, siendo que es el municipio quien está a cargo del suministro de agua, se queman las bombas de agua porque están mal los tableros eléctricos», denunció Vallejos.

La vecina añadió que, según el municipio, un ingeniero ya trabaja en los sistemas y que se espera que para el 31 de octubre los barrios más afectados, Costa Esperanza y Vista del Valle, tengan agua potable. Sin embargo, afirmó que muchos vecinos llevan semanas sin suministro: “En nuestra casa hace más de una semana que no llega agua”, afirmó Vallejos.

Agua en Balsa de Las Perlas: ¿Qué dijo el municipio de Cipolletti?

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó que, si bien anteriormente se les había dicho a los vecinos que este miércoles llegaría la bomba de agua, hubo una demora que los obligó a retrasar unos días la instalación, «pero que se está trabajando en ello».

«La instalación de la bomba sufrió una demora debido a una modificación en la compra», detalló y afirmó que el equipo llegará este viernes y se prevé que esté en funcionamiento durante la próxima semana.

Dijkstra aseguró que actualmente hay agua en las cañerías, pero reconoció que “no llega a todos los sectores” de la localidad. Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos, especialmente en las zonas más alejadas.

Para mitigar el problema, el secretario de Gobierno afirmó que el municipio pondrá a disposición un camión cisterna que recorrerá los barrios afectados, con el objetivo de garantizar el suministro de agua hasta que se normalice el servicio.