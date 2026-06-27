Victoria Villarruel respondió con ironía al mensaje de Karina Milei sobre Adorni: «Solo entré para leer los comentarios»

La vicepresidenta Victoria Villarruel realizó este sábado una breve pero contundente intervención en redes sociales tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y volvió a marcar distancia del núcleo más cercano al presidente Javier Milei.

A través de su cuenta en la red social X, Villarruel reaccionó a la publicación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había expresado su respaldo al ahora exfuncionario luego de la difusión de su carta de renuncia.

La vicepresidenta citó el mensaje de Karina Milei y escribió una frase breve, cargada de ironía: «Solo entré para leer los comentarios».

La publicación fue interpretada como una nueva señal de distanciamiento político respecto del respaldo expresado por la hermana del Presidente hacia Adorni, quien renunció al cargo luego de varios meses de controversias, investigaciones judiciales y cuestionamientos públicos.

El mensaje de apoyo de Karina Milei

Horas antes, la secretaria General de la Presidencia había salido públicamente a respaldar al exjefe de Gabinete, luego de que este explicara en una extensa carta que dejaba el Gobierno para proteger a su familia ante lo que calificó como una campaña de hostigamiento y operaciones mediáticas.

«Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven», había escrito Karina Milei.

La funcionaria también definió a Adorni como «una persona íntegra, valiosa y muy querida» y aseguró que el Gobierno acompañaba su decisión de abandonar el cargo.

Villarruel ya había cuestionado a Adorni

No es la primera vez que la vicepresidenta toma distancia del exfuncionario. Semanas atrás, en medio de las explicaciones públicas de Adorni sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada, Villarruel había expresado duras críticas hacia el entonces jefe de Gabinete.

La respuesta surgió luego de que un usuario le preguntara directamente en la red social X si le creía a Adorni.

«¿Vicky le creés a Adorni?», consultó el usuario.

La vicepresidenta respondió sin rodeos:

«No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones».

Aquella declaración se produjo después de que Adorni brindara una entrevista televisiva en LN+, donde intentó justificar distintos aspectos de su patrimonio y explicar la existencia de activos no declarados previamente ante los organismos fiscales.

Una nueva señal de distancia dentro del oficialismo

La reacción de Villarruel constituyó la única referencia pública realizada por la vicepresidenta tras la renuncia de Adorni y volvió a evidenciar las diferencias políticas y personales que mantiene desde hace meses con el círculo más cercano al presidente Javier Milei.

Mientras la Casa Rosada, a través de Karina Milei y otros dirigentes oficialistas, optó por respaldar públicamente al exjefe de Gabinete y atribuir su salida a razones personales y familiares, la vicepresidenta eligió expresarse mediante un comentario irónico que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales y volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo.